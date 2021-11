Pandemia: EUROPA REGISTRA PRIMEIRO CASO DA NOVA VARIANTE DA COVID-19

A Bélgica registrou nesta sexta-feira (26/11) o primeiro caso na Europa da mais nova variante do coronavírus, a omicron, detectada inicialmente na África do Sul e que já levou diversos países a adotarem restrições de viagem a países africanos.

O virologista Marc Van Ranst, cujo laboratório trabalha em estreita colaboração com o serviço de saúde pública da Bélgica, divulgou no Twitter que a nova variante foi detectada numa mulher jovem não vacinada contra a covid-19 que havia retornado do Egito via Turquia em 11 de novembro.

Segundo Ranst, a mulher não possui contatos com a África do Sul ou outros países do sul africano e desenvolveu os primeiros sintomas similares aos de uma gripe mediana em 22 de novembro. As outras pessoas que residem com ela não desenvolveram sintomas, mas aguardam o resultado de seus testes.

Pouco depois, em entrevista coletiva com o primeiro-ministro da Bélgica, Alexander De Croo, o ministro belga da Saúde, Frank Vandenbroucke, confirmou o teste positivo. “É uma variante suspeita. Não sabemos se é uma variante perigosa”, disse.

Devido ao aumento veloz dos números de casos de covid-19, De Croo anunciou um endurecimento das medidas restritivas domésticas. De acordo com dados mais recentes das autoridades sanitárias belgas, mais de 25 mil novas infecções estão sendo relatadas diariamente – uma proporção alta para um país com 11,5 milhões de habitantes e maior do que em qualquer outro momento da pandemia.

O governo belga também adotou medidas restritivas às viagens à África Austral. No entanto, a identificação do primeiro caso na Europa levanta dúvidas sobre se as restrições à entrada de passageiros da África do Sul, Botsuana, Lesoto, Suazilândia, Zimbábue e Namíbia serão suficientes para impedir que a nova variante se alastre pela Europa.

OMS DECLARA OMICRON COMO “VARIANTE DE PREOCUPAÇÃO”

Um grupo de epecialistas da Organização Mundial de Saúde (OMS) reuniu-se nesta sexta-feira e declarou a variante omicron, que tem o nome técnico de B.1.1.529, como uma “variante de preocupação”.

Ainda não se sabe se a nova variante é mais perigosa ou mais transmissível, mas primeiras avaliações de infectologistas apontaram para a existência de ao menos 50 mutações dentro da própria variante – algo que ainda não tinha sido registrado na pandemia de covid-19 e que preocupa por possivelmente representar uma defasagem das vacinas, que foram desenvolvidas tendo como base a cepa original registrada inicialmente em Wuhan, na China.

Para efeito de comparação, a variante delta possui duas mutações e a variante beta – também originária da África do Sul – possui três. A variante B.1.1.529 teria ao menos 32 mutações somente na proteína spike, usada para entrar nas células humanas e que é o alvo da maioria das vacinas contra covid-19.

(Da Redação com DW)