FILHOS DE DEUS, VIVAMOS EM COMUNHÃO ENTRE NÓS E COM O PAI!

“Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união!” (Salmos 133:1).

Num mundo cada vez mais egoísta e individualista, viver unido à igreja pode ser um desafio para muitas pessoas.

Infelizmente depois de vivenciar problemas e dificuldades no meio do grupo, muitos decidem se afastar da comunidade.

Muitos na comunidade cristã estão presentes mas rejeitam todo vínculo verdadeiro com os irmãos. Deixam de experimentar a bondade e amor que procedem da comunhão com a sua família na fé.

Ainda que seja complicado, para o cristão essa é a única possibilidade de viver plenamente o evangelho, amando a Jesus Cristo e ao próximo como irmãos.

A comunhão com Deus não substitui a comunhão com os irmãos. Somos família de Deus e precisamos uns dos outros para ser edificados e crescer.

A convivência nem sempre é fácil. Problemas vão acontecer porque somos todos falhos.

Somos pessoas diferentes, com criação, estilos, idades e problemas diferentes, mas o que nos une deve ser sempre o grande amor de Deus.

Esteja em comunhão:

– Se está afastado da comunhão com a família de Deus, procure hoje mesmo uma comunidade para fazer parte.

– Para o filho de Deus, viver isolado dos outros não é uma opção. Seja humilde, perdoe e peça perdão aos seus irmãos.

– Não espere que façam por você o que também pode fazer por outros. Ame, sirva, ajude, abrace, ouça, partilhe e conviva com a família cristã.

– Se sabe que há algum problema entre você e um irmão, ore por ele, converse, tente ganhá-lo, se reconcilie com ele.

– Participe sempre de encontros, reuniões e convívios. São ótimas oportunidades para conviver com os irmãos.

– Importe-se verdadeiramente com as pessoas. Estude a Bíblia e ore junto com sua família em Cristo.

OREMOS: Pai, obrigado pelos meus irmãos em Cristo. Ajuda-me a viver sempre em comunhão contigo e com eles pela Tua graça. Perdoa as nossas falhas e faltas. Ajuda-nos a ser suporte e amparo para todos que necessitem de ajuda. Como família, que estejamos todos unidos apesar dos problemas e das dificuldades que possam surgir. Senhor, ensina-nos a amar e servir uns aos outros no amor de Cristo. Que possamos conviver sempre em paz e união, de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus, Amém!

(Com Bíblia OnLine)