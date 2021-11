Frontera: PARAGUAY. POSICIÓN DE MANTENER LA TARIFA DE ITAIPÚ SIGUE FIRME

“Hay una posición bien firme de Paraguay. El propio Bolsonaro ha recibido bastante bien la propuesta y seguramente van a estudiarla para darnos una respuesta”, expresó Sosa en contacto con la 650 AM. Asimismo, indicó que si los brasileños no aceptan lo planteado por el Gobierno local, ya se cuenta con un estudio con diferentes posibles escenarios, y que una de las alternativas es vender directamente en el mercado brasileño, lo cual se puede dar, dijo.

En relación con el reciente encuentro entre los mandatarios de Paraguay, Mario Abdo Benítez, y de Brasil, Jair Bolsonaro, mencionó que fue reiterado al presidente del vecino país que la posición no varía y, si bien todavía no hay una respuesta concreta, se espera que para la próxima reunión prevista para el 13 de diciembre ya se cuente con novedades.

Sosa explicó igualmente que si el compromiso del pago de la deuda se reduce en US$ 600 millones para el próximo año, al mantener la tarifa no se contará con ese fondo adicional. En cambio, se tendrá el mismo ingreso y es en ese caso que sobrarían unos US$ 300 millones para cada lado, que es la intención paraguaya, indicó. “En este momento, lo que se está analizando es la tarifa y solamente eso. Confío mucho en que vamos a llegar a un punto de negociación y de resultado conveniente para ambos países”, agregó.

En lo que respecta a la provisión de energía en el mercado doméstico y si la entidad está preparada para una buena distribución en la temporada alta de calor, aseguró que se pasaría mejor que el verano anterior. “Estoy seguro de que vamos a estar en mejores condiciones que el verano pasado, por todos los trabajos que estamos realizando”, dijo, pues la meta es llegar a instalar 7.000 nuevos transformadores para este año, luego de que en el 2020 se haya mejorado en un 35%, precisó.

SI NO ACUERDAN, LA TARIFA BAJARÁ

Las decisiones en Itaipú se toman en conjunto, debido a su carácter binacional. Pero de no existir un acuerdo entre las altas partes, se reducirá la tarifa de la energía el próximo año porque así lo establece el Anexo C. Para Carlos Mateo Balmelli, los intentos del Gobierno por mantener la tarifa de Itaipú están llegando de forma tardía y hay un alto riesgo de que la propuesta paraguaya sea rechazada. “Si las altas partes no se ponen de acuerdo, se va a tener que aplicar la nueva tarifa a la baja porque el Anexo C dice eso, por eso debimos habernos anticipado”, explicó. La diferencia con el resto del tratado es que el Anexo C tiene una cláusula imperativa en la que estipula que, transcurridos los 50 años de la firma y con la amortización de la deuda, se aplicará la reducción de la tarifa, además de revisar las bases financieras.

BOLSONARO PODRÍA ACEPTAR PROPUESTA, DICE EX DIRECTOR

El ex director de la Itaipú Binacional, Carlos Mateo Balmelli, señaló este viernes que no se podrá hacer nada si Brasil rechaza la propuesta de Paraguay de mantener la tarifa, pero recordó que el presidente del país vecino, Jair Bolsonaro, está en un proceso electoral y podría ceder. “Bolsonaro también está en un proceso electoral y a él no le puede venir nada mal que la Itaipú establezca un fondo para inversión en infraestructura. La única posibilidad que existe es que la política pueda doblegar la ortodoxia de Bolsonaro”, explicó el ex director de la binacional en comunicación con Universo 970 AM.

Sostuvo que lo ideal es que Paraguay invierta los recursos en el mejoramiento del sistema de la Administración Nacional de Electricidad (Ande) o en el sistema sanitario del país. A su criterio, el presidente del Brasil puede aceptar la propuesta para no quedar mal, pero hay posibilidad de que delegue la responsabilidad al ministro de Minas de Energía en una eventual negativa.

Mateo Balmelli indicó que Paraguay inició tarde las negociaciones sobre la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú, ya que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, debió establecer como prioridad la renegociación desde el 15 de agosto del 2018 y no actuar de manera secreta, como ocurrió en su momento. “La posición del Gobierno paraguayo fue de un secretismo diplomático. Yo desde el 2018 vengo diciendo que tenemos que luchar por mantener la tarifa. El error paraguayo fue la improvisación, haber dejado este tema para última hora. Creo que hay mucha gente en la política paraguaya que por ser un país pequeño no se puede tener una política exterior”, agregó.

