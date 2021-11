Futebol: CORINTHIANS PLANEJA LANÇAMENTO DE CAMISA EM HOMENAGEM A SÓCRATES

Sócrates deve receber uma homenagem do Corinthians em 2021. O clube, em parceria com a patrocinadora Nike, planeja o lançamento de uma camisa em memória do Doutor.

A informação foi divulgada pelo portal Gazeta Esportiva. O projeto reverencia um dos maiores ídolos da história alvinegra no ano em que sua morte completa uma década. Sócrates faleceu no dia 4 de dezembro de 2011, aos 57 anos de idade, vítima de uma hemorragia digestiva.

O novo manto não será utilizado em jogos, mas terá um detalhe especial no escudo do clube. No centro do brasão, a bandeira do Estado de São Paulo será substituída pela imagem de Sócrates com o braço levantado e o punho cerrado, em seu clássico gesto de comemoração.

Ainda não há datas previstas para a divulgação da camisa, tampouco de lançamento, mas tudo deve acontecer ainda no início de dezembro por conta do aniversário da morte. O novo produto deve custar entre R$ 199,99 e R$ 219,99.

Vale lembrar que Sócrates também será lembrado em uma partida do Corinthian-Casual no dia 4 de dezembro. Em jogo pela Premier League Isthmian, a equipe inglesa planeja uma série de ações em memória do Doutor. O Meu Timão transmite o evento ao vivo na Twitch, com Andrew Sousa e Vitor Chicarolli.