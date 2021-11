Patrulhamento: CHINA POSICIONA FORÇAS NAVAIS E AÉREAS NO ESTREITO DE TAIWAN

De acordo com o porta-voz do Comando do Teatro Leste do ELP, coronel Shi Yi, citado pelo jornal Global Times, as ações são uma resposta à situação no estreito. O patrulhamento ocorre em meio à visita de uma delegação do Congresso dos EUA à ilha que, por sinal, é a segunda em um mês.

O ELP enviou à região oito aeronaves, incluindo um avião de alerta e controle aéreo KJ-500, uma aeronave antissubmarino Y-8, um bombardeiro estratégico H-6 e quatro caças J-16.

De acordo com especialistas chineses, o ELP estaria aguardando a chegada do avião dos congressistas norte-americanos, enquanto percorria a zona de identificação de defesa aérea sudoeste de Taiwan.

Os militares chineses permaneceram em alerta máximo e tomaram todas as medidas necessárias para lutar a qualquer momento contra a interferência de forças estrangeiras, afirmou o porta-voz.

Especialistas ainda afirmaram que a ação militar realizada pela China na sexta-feira (26) deixa claro que ela foi um aviso para alguns políticos americanos.

(Da Redação com Sputnik)