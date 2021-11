Tensão: CONFUSÃO DA BR-277 GERA 14 KM DE FILAS, MOTORISTAS NÃO QUEREM PAGAR PEDÁGIO

Uma fila de 14 km na rodovia BR-277 entre Curitiba e o litoral do Paraná se formou na manhã deste sábado. Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a fila foi provocada pelo alto fluxo de veículos aliado à confusão feita pelos motoristas, que acreditavam que já neste sábado as catracas da concessionária Ecovia estariam liberadas e eles não precisariam pagar pedágio. Ocorre que o trecho entre Curitiba e Paranaguá faz parte dos lotes do Anel de Integração cujos contratos só serão extintos às 23h59 deste sábado.

“No momento temos 14 Km de fila no pedágio da BR-277 sentido litoral. Fila provocada pelos próprios usuários que estão criando caso para pagarem o pedágio na cancela, o que atrasa muito o procedimento!”, informou a assessoria de comunicação da PRF às 10h50 deste sábado.

Fim do pedágio no Anel de Integração. Para evitar confusão

Desde a zero hora deste sábado (27), com o fim dos contratos de concessão, 14 praças de pedágio liberaram as cancelas nas rodovias do Paraná. Às 23h59, outras 13 praças serão desativadas, alcançando todas as 27 praças existentes até domingo (28).

Pela primeira vez em 24 anos, a administração das rodovias federais e estaduais do Paraná retorna para o poder público. Desde 1997, as estradas eram administradas pelas seis concessionárias que atuavam no Estado.

Com o fim dos contratos, os trechos federais ficam sob responsabilidade do Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes). Os trechos estaduais passam para o DER-PR (Departamento de Estradas de Rodagem).