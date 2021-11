Terra das Cataratas: FOZ DO IGUAÇU É DESTINO DE FÉRIAS EM FAMÍLIA

A seguir estão as melhores dicas para aproveitar a estadia em Foz do Iguaçu e desfrutar de tudo que a cidade oferece.

PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU

Esse espaço de preservação natural é um ambiente rico em sons, cheiros e imagens, além de permitir a entrada para diferentes atrações turísticas. O principal exemplo são as Cataratas do Iguaçu, consideradas uma Maravilha Mundial da Natureza e formadas pelo maior conjunto de quedas d’água do mundo. Uma dica é visitar tanto o lado brasileiro como o argentino das cataratas, para se ter uma visão mais completa do cenário. Dentro do parque também é possível conhecer diferentes espécies nativas no Parque das Aves e até tirar fotos com araras no braço. Passeios de barco pelas quedas e trilhas com guias locais são outra opção para se divertir com toda a família.