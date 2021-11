Turismo: BRASIL FECHARÁ FRONTEIRAS COM ÁFRICA DO SUL E MAIS CINCO PAÍSES

O Governo Federal vai acatar a sugestão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e fechar as fronteiras para viajantes procedentes da África do Sul, Botsuana, Eswatini, Lesoto, Namíbia e Zimbábue, em decorrência da nova variante do Sars-CoV-2 identificada como B.1.1.529. A agência publicou uma Nota Técnica nesta sexta-feira (26) com o objetivo de servir de subsídio referente à entrada dos viajantes destes países.

A afirmação é do ministro da Casa Civil. “O Brasil fechará as fronteiras aéreas para seis países da África em virtude da nova variante do coronavírus. Vamos resguardar os brasileiros nessa nova fase da pandemia naquele país. Portaria será publicada amanhã e deverá vigorar a partir de segunda-feira”, disse Ciro Nogueira em rede social.

As fronteiras devem ser fechadas a partir de segunda-feira (29), com a portaria sendo publicada numa edição extra do Diário Oficial da União deste sábado (27).

O Ministério da Saúde informou nesta sexta-feira (26) que ainda não foi identificado nenhum caso da variante B1.1.529 do novo coronavírus no Brasil. “A pasta está em constante vigilância e analisa, de forma conjunta com vários órgãos do governo federal, as medidas a serem tomadas”.

