Clima: TEMPORAL ATINGE CIDADES DO OESTE E SUDOESTE; VENTOS PASSAM DE 90 KM/H

Um forte temporal atingiu cidades das regiões oeste e sudoeste do Paraná na tarde deste domingo (28). A Defesa Civil havia emitido um alerta sobre a mudança nas condições do tempo. As informações são da Tarobá News.

Com ventos que passaram de 90 km/h árvores foram derrubadas em cidades como Foz do Iguaçu e Francisco Beltrão, conforme mostram os vídeos.

O Corpo de Bombeiros de Francisco Beltrão recebe inúmeras ligações de famílias que tiveram casas destelhadas.

“Estamos distribuindo lonas de forma organizada e com equipes em ruas podando árvores para liberar o fluxo e pessoas que porventura ficaram presas em casa”, explica o tenente.

Há casos de pessoas feridas e também de acidentes de trânsito decorrentes da intensa força do temporal nas regiões oeste e sudoeste.

De acordo o Simepar, a situação é compatível de intensa linha de tempestades nessas regiões. Ainda conforme o Simepar, a rajada de vento em Francisco Beltrão atingiu os 95,7 km/h, às 17h e em Foz do Iguaçu, por volta das 16h, o registro foi de 95,4 km/h.

Temporal deixa áreas sem luz e água

A Sanepar informa que a queda de energia elétrica na captação e nas estações elevatórias de água em Foz do Iguaçu pode afetar o abastecimento em toda a cidade. No momento, não há previsão de retorno da energia e de normalização do abastecimento.

A orientação é para que a população faça uso racional da água. O Serviço de Atendimento é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.