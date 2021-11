Foz do Iguaçu: RODA GIGANTE SERÁ INAUGURADA EM DEZEMBRO

A Gramado Parks, empresa de entretenimento e hospitalidade nascida nas Serra Gaúcha, expande suas operações para o Paraná, com o seu mais novo projeto de entretenimento: uma roda-gigante próxima ao Marco das Três Fronteiras, em Foz do Iguaçu.

O investimento da empresa em Foz do Iguaçu é de cerca de R$ 200 milhões, valor que engloba o projeto da roda-gigante, que será inaugurada em dezembro de 2021, bem como um resort, o Aquan, já em construção, que conta com 360 apartamentos e previsão de inauguração para 2023, na modalidade de multipropriedade e que deve gerar cerca de 200 novos empregos.

As obras para construção da roda-gigante começaram há cerca de um ano. Com o lançamento da atração, a empresa estima contratar 60 colaboradores diretos e ter 40 parceiros indiretos, contribuindo para o desenvolvimento econômico do destino.

A nova roda-gigante do grupo oferece uma tematização especial. A Yup Star Foz está preparada para receber cerca de 500 mil pessoas por ano. A roda-gigante tem 88 metros de altura, acomoda 288 pessoas, distribuídas por 36 cabines totalmente climatizadas a cada volta e está instalada em uma área total de 5 mil metros quadrados. Sua visão panorâmica proporcionará ao visitante admirar as belezas naturais da região. Além disso, o local também contemplará um espaço dedicado para alimentação e uma loja de souvenirs.

Para o vice-presidente de Implantação da Gramado Parks, Fábio Bordin, Foz do Iguaçu será de fundamental importância para o portfólio do grupo. “São milhares de pessoas por ano que visitam o destino, o colocando como indutor do Turismo no Sul do Brasil. Uma cidade que vem crescendo ano a ano com novas atrações de entretenimento e hospitalidade, que possui uma das maravilhas do mundo – as Cataratas do Iguaçu – e a maior hidrelétrica do Brasil, sendo o destino certo para famílias contemplarem a natureza e fazerem compras, além de aproveitarem para relaxar e ter experiências gastronômicas. Agora, as famílias terão ainda mais motivos para se divertirem em Foz”, afirmou.

(Da Redação com Assessoria)