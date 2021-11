O “Caribe brasileiro”: CONHEÇA AS BELEZAS DE CANGUARETAMA NESTE VERÃO

Canguaretama é um dos destinos mais atraentes durante a temporada de verão no litoral potiguar, perfeito para uma viagem de fim de ano. A cidade oferece várias atrações, tanto turísticas quanto históricas, incluindo museus e construções centenárias. Além disso, é considerada um ponto de partida do Caminhos dos Santos Mártires, roteiro de turismo religioso que vem se destacando como um dos novos atrativos do Rio Grande do Norte.

A cidade está localizada a 67 km da capital Natal, ao sul do estado. A produção artesanal também é um atrativo bastante marcante, tanto que é comum que esse tipo de produção cultural feita com matérias-primas regionais, criadas de acordo com a cultura e o modo de vida locais.

BARRA DO CUNHAÚ

Essa praia proporciona belezas naturais, como um hidromassagem natural formada em meio aos parrachos e piscinas naturais cercadas por rochas, o que as torna propícias para um banho de mar e se bronzear. Originalmente conhecida como “Caribe do Nordeste”, a praia Barra do Cunhaú possui extensos manguezais, sendo assim um polo produtor de camarões, caranguejos e ostras.

Há também atrações históricas, principalmente relacionadas ao turismo religioso que estão tendo destaque a nível nacional , como o Engenho de Cunhaú e o Santuário Chama do Amor. A praia oferece um ambiente ideal para quem está buscando tranquilidade em meio à natureza abundante para curtir o verão.

O rio Cunhaú consiste no coração da região, já que essa é uma área de pescadores. Além disso, é pela extensão dele que estão muitas praias desertas de lá que podem ser conhecidas pelos turistas. É graças ao Cunhaú também que ocorre um dos fenômenos mais interessantes do local: encontro do mar com o rio, uma bela ilusão de ótica que atrai uma boa quantidade de visitantes.

PASSEIO ECOLÓGICO DE BARCO E A BELEZA DA ILHA DA RESTINGA

Esse passeio é uma das melhores formas de conhecer a região. Os percursos variam de acordo com as empresas que o disponibilizam, mas é certo que os visitantes passarão pelas praias desertas, mangues e dunas que estão nas ilhas de Barra de Cunhaú. Além disso, a ilha da Restinga fica a aproximadamente 2 horas da orla da praia e se divide entre o mar de um lado e o rio do outro, incluindo praias desertas para aproveitar a calmaria da natureza e dunas perfeitas para praticar esportes ao vento.

PRATICAR WINDSURF E KITESURF

Para os que gostam de atividades mais radicais, a região oferece uma grande quantidade de vento, então é comum que o céu fique cheio de equipamentos de kitesurf, assim como aqueles que aproveitam o mar para praticar windsurf.

Há diferentes empresas que prestam serviço de treinamento e oferecem também o aluguel dos equipamentos necessários, além de vários roteiros disponíveis. Também se destacam atividades de atletismo, vôlei, futebol, futevôlei, canoa havaiana e outros.

PRAIA DA BOCA DA BARRA

Um dos melhores destinos da região para o kitesurf, já que lá os ventos são bastante intensos. Por conta disso, o mar também é agitado nesta praia, o que oferece belas ondas que atraem muitos turistas. É o local perfeito para os visitantes mais aventureiros que não abrem mão de uma bela paisagem também.

FAZENDA CUNHAÚ

Ela foi o palco do primeiro morticínio de católicos pelas tropas holandesas. O local se tornou uma atração histórica e religiosa bem importante, tanto que lá são celebradas missas e recebem a visita de fiéis que desejam orar por graças aos Santos Mártires brasileiros. A fazenda faz parte do Caminho dos Santos Mártires e é o ponto de partida para esse novo roteiro no Rio Grande do Norte.

PRAIA DA BARRINHA

Ela é famosa por ser um ponto de referência do encontro do mar com o rio e atrai muitos visitantes pela paisagem. Em muitos momentos é possível ouvir o encontro das águas e a calmaria posterior no belo Rio Catú, o segundo mais importante da região. Além disso, a Barrinha oferece piscinas naturais e é ideal para quem gosta de um banho de mar.

PRAIA DO PONTAL

Com mais ou menos 5 km de extensão, a Praia do Pontal é para quem deseja um espaço tranquilo. Lá, os turistas encontram condições necessárias para um bom mergulho que permite observar os corais, famosos por todo litoral do Rio Grande do Norte. Também é um bom ponto para aproveitar o sol.

