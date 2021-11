Promovido: AZULÃO DA FRONTEIRA VENCE E GARANTE ACESSO À SEGUNDA DIVISÃO

O Foz do Iguaçu Futebol Clube está confirmado nas disputas do Campeonato Paranaense da Segunda Divisão em 2022. A vitória sobre o Laranja Mecânica por 1 a 0, na tarde do último sábado (27), no Estádio do ABC, garantiu a classificação do Azulão da Fronteira para a decisão do Campeonato Paranaense da Terceira Divisão 2021 e o acesso à Segundona na próxima temporada.

Com o empate em 3 a 3 na partida de ida, em Arapongas, o Foz do Iguaçu Futebol Clube necessitava de uma vitória simples para alcançar a vaga. Depois do primeiro tempo terminar com placar fechado, o time comandado pelo técnico Pedrinho Maradona conseguiu o gol logo a um minuto da etapa final, com o atacante Xavier, de cabeça, assegurando o objetivo.

Na final da Terceirona 2021, o adversário da equipe iguaçuense será o Aruko Sports, de Maringá, que empatou com o Iraty SC pelo placar de 1 a 1, depois de vencer o jogo de ida, fora de casa, por 1 a 0. A decisão do certame organizado pela Federação Paranaense de Futebol (FPF) acontecerá em duas partidas.

Confira os jogos da decisão da Terceira Divisão 2021:

Dia 4 de dezembro (sábado), no Estádio do ABC, em Foz do Iguaçu

15h30 Foz do Iguaçu FC x Aruko Sports

Dia 11 de dezembro (sábado), no Estádio Willie Davids, em Maringá

15h30 Aruko Sports x Foz do Iguaçu FC

(Da Redação com Jornal Faixa de Fronteira – Foto: Abel da Banca)