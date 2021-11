Ciclismo: DELEGAÇÃO IGUAÇUENSE RETORNA DAS ETAPAS ESTADUAIS DO JAPS E JOJUPS COM 15 MEDALHAS

Os atletas de Foz do Iguaçu que disputaram as etapas estaduais dos Jogos Abertos e Jogos da Juventude do Paraná em Apucarana, no último fim de semana, conquistaram 15 medalhas em categorias individuais e por equipes. As medalhas vieram tênis, tênis de mesa, badminton, xadrez, ciclismo e ciclismo de estrada.

Por equipes, o tênis foi o vice-campeão feminino e masculino, com os atletas Gabriel Itikawa, Gustavo Guillen, Beathriz Vithoria Barbosa Maciel; Francielli de Oliveira e Marinês Gonçalves Soares. O badminton obteve o terceiro lugar geral no feminino, e o xadrez o quarto lugar geral.

Confira os medalhistas:

Jogos da Juventude

Badminton: terceiro lugar geral feminino

Arieli Cavalheiro – dupla feminina (bronze)

Pamela Souza Beluque – dupla feminina (bronze)

Pamela Souza Beluque – simples feminino (bronze)

Técnico: Adriano Fiori.

Xadrez: 4º lugar geral

Gabriel Carisimo – xadrez rápido (ouro)

Éric Muller – xadrez rápido (prata)

Fernando Ruiz – xadrez relâmpago (bronze)

Ciclismo: vice-campeão (MTB – XCO)

José Carlos (prata)

Jogos Abertos

Tênis: vice-campeão feminino e bronze masculino

Beathriz Vithoria Barbosa Maciel; Francielli de Oliveira e Marinês Gonçalves Soares; Gabriel Itikawa Perini, Gustavo Guillen dos Santos, Maurilio de Sousa Lima e Ricardo Moreira dos Santos.

Ciclismo Estrada: vice-campeão geral masculino

Carlos Alexandre Manarelli (ouro)

Vice-campeão na categoria feminina

Nicolle Wendy Borges (prata)

Badminton: terceiro lugar geral

Adriano Fiori e Diego Ramon Rio (bronze no masculino em dupla)

Tênis de mesa: vice-campeão geral masculino

Marcos Okino (prata)

Xadrez: bronze no feminino

Gabriela Agostinho Rodrigues