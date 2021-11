Coluna Caio Gotlieb: INDO EM FRENTE

Dessa fornada, que será completada até o final de dezembro, a unidade mais nova é o Max Atacadista, bandeira que reúne os “atacarejos” da rede, inaugurado na última quinta-feira (25) em Medianeira, que vem se destacando como um dos mais dinâmicos e prósperos polos econômicos da região Oeste.

Um momento marcante do evento foi o encontro (registrado na foto acima) de Everton Muffato (que comanda o conglomerado cascavelense ao lado dos irmãos Éderson e Eduardo e da mãe Rení) com a cliente Madinalva, que trouxe a lembrança de que o primeiro emprego dela foi justamente na loja pioneira do grupo em Foz do Iguaçu, em 1976, quando ele ainda nem tinha nascido.

Inevitavelmente, as emoções dominaram a conversa com as manifestações carinhosas que Madinalva expressou ao recordar a época em que a empresa dava os primeiros passos sob a direção de seu fundador e pai dos três irmãos, o saudoso Tito Muffato, falecido anos atrás em um acidente aéreo.

Esteja onde estiver, Tito certamente está orgulhoso do legado que deixou para os filhos, que deram vigorosa continuidade ao negócio, expandiram suas operações de forma extraordinária e fizeram dele um dos gigantes do setor no Brasil.

Acesse o site www.caiogottlieb.jor.br para ler e compartilhar outras notícias.