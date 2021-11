Criminalidade: JOVEM É MORTO APÓS TENTAR ESFAQUEAR POLICIAL MILITAR

ois policiais que apuravam uma situação de violência doméstica no Jardim Primavera, em Piraí do Sul.

De acordo com a Polícia Militar, o caso foi registrado por volta das 22h34 na Rua Wilson Rolim Carneiro, quando a PM foi acionada para atender o caso do rapaz que teria agredido a sua ex-companheira.

Durante as diligências foi verificado que Richard estaria escondido em sua residência. As buscas no imóvel revelaram a presença do rapaz embaixo de um sofá, portando uma faca.

Após resistir à abordagem, ele investiu contra um dos policiais tentando esfaqueá-lo. Nesse momento o segundo agente efetuou disparos para conter Richard e proteger a integridade dos policiais.

Baleado, o agressor chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Municipal Santo Antônio, mas não resistiu aos ferimentos e entrou em óbito logo depois.

O seu corpo foi recolhido e levado ao IML de Ponta Grossa.

Histórico de crimes

Preso em outra oportunidade pelo envolvimento em furtos cometidos na cidade, tendo sido ele inclusive o autor do furto de um automóvel que resultou em um outro confronto com a polícia, Richard era bastante conhecido no meio policial.

Recaía sobre ela a suspeita de autoria de diversos crimes, a maioria furtos, a exemplo das ações cometidas contra o CRAS e em escolas da cidade.