FILHOS DE DEUS, CONFIEM NELE!

Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus” (Salmos 20:7).

Vivemos em um tempo onde o mundo define as pessoas pelo que têm e não pelo que são. Pode parecer algo da nossa época, mas antigamente as coisas também eram assim.

Ter posses e poder financeiro sempre foi algo perseguido por muitas pessoas. Infelizmente, muitos que conseguem ter uma situação financeira estável acabam depositando a sua confiança nas próprias posses, tornando-se vulneráveis.

Tudo na vida passa menos a Palavra de Deus.

Há coisas que o dinheiro não pode comprar: nossa intimidade com Deus, o poder do Espírito Santo e a nossa salvação em Cristo Jesus. Esses três fatores são essenciais para vida de qualquer ser humano, seja rico ou seja pobre. Temos acesso a isto tudo de graça e pela Graça de Deus!

Quando depositamos nossa fé em coisas, depositamos nossa fé no sistema desse mundo – que é falho – mas quando depositamos a nossa fé em Deus, o impossível é uma possibilidade!

Quando realmente confiamos e depositamos nossa a nossa fé em Deus, coisas materiais passam a não ter mais domínio sobre nós, e passamos a viver com maior liberdade, pois sabemos em quem depositamos a nossa fé!

Confie em Deus não em coisas!

– Só Deus nos traz a verdadeira segurança em meio à instabilidade desse mundo. Procure ler a Bíblia e conhecer mais sobre o poder de Deus.

– Confiar em Deus é um ato de fé, assim como as pessoas do mundo depositam a sua fé no emprego e na sua condição social, os filhos de depositam a sua fé no Todo-poderoso que é inabalável!

– É claro que sofreremos tribulações na vida, mas com Deus a sua fé está fundamentada na Rocha que é Jesus! Ore, lute em oração e a tempestade vai passar.

– Se algo for perdido, Deus é capaz de suprir tudo aos que confiam n’Ele.

OREMOS: Senhor Jesus! Agradeço por todas as coisas que tem colocado em minha vida. Muito obrigado por me sustentar e cuidar de mim. Apesar de tudo o que tenho, minha confiança está em Ti! Amém!

(Com Bíblia OnLine)