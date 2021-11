Foz do Iguaçu: O PODER PÚBLICO TEM PAPEL CRUCIAL NO FORTALECIMENTO DA AGROECOLOGIA

A série da TV Câmara sobre a agroecologia conversou com Ronaldo Pavlak, gestor do Programa de Desenvolvimento Rural Sustentável da Itaipu Binacional. Essa é a primeira parte do programa sobre políticas que fortalecem o movimento ecológico e produção orgânica.

“O poder público tem papel crucial no fortalecimento da agroecologia, uma vez que esse sistema de produção está relacionado com circuitos curtos de comercialização, valorização do pequeno agricultor, do comércio local. Então qualquer contribuição estimula uma feira municipal, comercialização dos produtos no mercado local, estimulando que as pessoas consumam também o que é produzido localmente”, disse Ronaldo, acrescentando que “as principais políticas públicas que trabalhamos são focadas na questão de produção, crédito, de certificação, relacionadas à comercialização.”

Políticas públicas adotadas na região

“Temos o PAA (Programa Nacional de Aquisição de Alimentos). Aqui em Foz é muito forte. Ele é importantíssimo porque garante comercialização do agricultor, que planta com garantia de venda. Outra política é a da assistência técnica. Outras políticas que podem contribuir são as relacionadas com agroindustrialização, que é fator muito importante na agricultura orgânica e agroecologia, porque agregam valor à produção”, contou o técnico.

Assista ao Programa: https://youtu.be/t95K2n7JKjQ