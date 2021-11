Foz do Iguaçu: PREFEITURA RECEBE PRÊMIO POR CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO

Foz do Iguaçu recebeu nesta segunda-feira (29) o prêmio Gestor Público Paraná 2021 em reconhecimento aos cursos de qualificação profissional promovidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social. Somente neste ano, foram formadas mais de 30 turmas de diferentes cursos, em uma parceria com o Sesi/Senai.

O prêmio Gestor Público Paraná 2021, do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná, foi recebido pelo secretário de Assistência Social, Elias de Souza Oliveira, que representou o prefeito na cerimônia, na sede da Associação dos Municípios do Oeste do Paraná (Amop).

O tema da premiação este ano foi “Assistência Social: Amparar e capacitar para crescer”. Ao todo, 170 projetos de 75 municípios inscreveram-se para concorrer. Foram contempladas 45 de 34 cidades.

O secretário explica que a prioridade de atendimento são as pessoas em situação de extrema pobreza e pobreza, seguido por aqueles que possuem o Cadastro Único, mulheres vítimas de violência, adolescentes que cumprem medidas socioeducativas, e outros públicos vulneráveis.

Entre os cursos ofertados este ano pela Prefeitura de Foz do Iguaçu, por meio da Secretaria de Assistência Social, estão o de Assistente Administrativo, Aperfeiçoamento em Recursos Humanos, Corte e Costura, Instalação e Manutenção de Ar Condicionado, e Técnicas e Fabricação de Pizza, entre outros.

