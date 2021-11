‘Prepare o Paraquedas’: COM ABANDONO DE BOLSONARO, MOURÃO ESTARIA SE APROXIMANDO DE MORO, DIZ MÍDIA

Há um bom tempo é possível notar a distância entre o presidente, Jair Bolsonaro, e seu vice-presidente, Hamilton Mourão.

O Palácio do Planalto já deixou claro que as constantes declarações concedidas por Mourão à imprensa sobre assuntos em alta na seara política brasileira não são bem-vindas. Do outro lado, o vice-presidente fala o que pensa sem, muitas vezes, ter um discurso alinhado ao do presidente.

De acordo com o jornal O Globo, após ouvir de Bolsonaro que não contaria com ele para seu projeto de reeleição, o vice-presidente estaria dialogando de forma mais próxima com Sergio Moro, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro e provável presidenciável às eleições de 2022 pelo Podemos.

Segundo a mídia, nas últimas semanas, o chefe do Executivo deu a seguinte orientação ao vice: tenha um paraquedas reserva. Fez isso em duas ocasiões, uma delas por mensagem de texto e a outra, pessoalmente, durante uma cerimônia no Planalto. Na primeira vez, a sugestão veio acompanhado de um anúncio: “Vou para o PL. Tenha um paraquedas reserva”.

A aproximação Moro-Mourão teria sido costurada, em partes, por Carlos Alberto dos Santos Cruz, ex-integrante do atual governo e recente filiado ao Podemos. De acordo com o jornal, o militar defende até que Mourão continue na cadeira de vice, mas em uma gestão de Moro.

Ainda de acordo com O Globo, outra ponte entre os dois teria acontecido quando um amigo em comum avisou ao vice-presidente que Moro o procuraria, o que de fato ocorreu.

De lá para cá, o vice-presidente e o ex-ministro vêm trocando mensagens. Há pouco tempo, Mourão criticou publicamente o orçamento secreto, ocasião em que Moro enviou um curto texto felicitando o posicionamento do vice-presidente. Também já trocaram considerações a respeito da PEC dos Precatórios, alvo de críticas de ambos.

Até o momento, Hamilton Mourão ainda não bateu martelo sobre qual caminho vai trilhar no ano que vem. O ainda vice-presidente balança entre uma candidatura ao Senado pelo Rio de Janeiro ou Rio Grande do Sul, mas não descarta disputar o governo fluminense.

(Da Redação com Sputnik)