Tecnologia: CIENTISTAS DESCOBREM RADIAÇÃO QUE MATA SARS-COV-2 E POLIOVÍRUS

Uma equipe de cientistas da Universidade de Ariel, Israel, descobriu uma forma de radiação espacial que pode matar mais de 99% dos patógenos que habitam diferentes superfícies em apenas dois segundos, incluindo o SARS-CoV-2 e o poliovírus, informa no domingo (28) o jornal The Jerusalem Post.

Uma equipe de cientistas da Universidade de Ariel, Israel, descobriu uma forma de radiação espacial que pode matar mais de 99% dos patógenos que habitam diferentes superfícies em apenas dois segundos, incluindo o SARS-CoV-2 e o poliovírus, informa no domingo (28) o jornal The Jerusalem Post.

“Nosso laboratório se concentra nas fontes de radiação eletromagnética. Este tipo de radiação opera no regime de ondas milimétricas, o que significa que têm uma comprimento de onda de uns três milímetros. Só para comparação, a radiação de um celular tem um comprimento de onda de cerca de 30 centímetros, e a de um micro-ondas de cerca de 12 centímetros”, explicou Moshe Einat, do Departamento de Engenharia Elétrica da instituição, e coautor do estudo publicado na revista Environmental Chemistry Letters.

“Nosso laboratório se concentra nas fontes de radiação eletromagnética. Este tipo de radiação opera no regime de ondas milimétricas, o que significa que têm uma comprimento de onda de uns três milímetros. Só para comparação, a radiação de um celular tem um comprimento de onda de cerca de 30 centímetros, e a de um micro-ondas de cerca de 12 centímetros”, explicou Moshe Einat, do Departamento de Engenharia Elétrica da instituição, e coautor do estudo publicado na revista Environmental Chemistry Letters.

Como cita o jornal, as ondas milimétricas têm muitas aplicações no campo da medicina, e também podem ser eficazes para atacar tumores e matar células cancerígenas. Além disso, podem ser utilizadas para transferir energia e eletricidade sem utilizar cabos.

Como cita o jornal, as ondas milimétricas têm muitas aplicações no campo da medicina, e também podem ser eficazes para atacar tumores e matar células cancerígenas. Além disso, podem ser utilizadas para transferir energia e eletricidade sem utilizar cabos.

Após a propagação da pandemia, os pesquisadores tiveram a ideia de usar as ondas para matar o vírus, e começaram a cooperar com outros especialistas.

Após a propagação da pandemia, os pesquisadores tiveram a ideia de usar as ondas para matar o vírus, e começaram a cooperar com outros especialistas.