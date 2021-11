Turismo: ILHA DE PÁSCOA VOLTA A RECEBER TURISTAS EM FEVEREIRO

Para manter a pandemia sob controle e continuar a proteger a saúde dos habitantes da ilha e seus turistas, uma série de medidas sanitárias obrigatórias foram estabelecidas para a entrada dos visitantes. Entre os requisitos estão a apresentação do esquema vacinal completo, Passe de Mobilidade e resultado negativo de um teste de PCR realizado com no máximo 48 horas de antecedência ao embarque.

De acordo com o que foi apontado pelas autoridades, o período anterior à abertura do destino será utilizado para desenvolver e estabelecer logísticas que buscam facilitar o retorno dos voos para a ilha. Além disso, continuarão avançando no processo de vacinação da população junto com a aplicação de protocolos sanitários, seja na hotelaria e/ou alimentação, bem como no Parque Rapa Nui, incluindo os locais sagrados mais visitados pelos turistas

O Subsecretário de Turismo do Chile, José Luis Uriarte, destacou que as reuniões realizadas com diversas autoridades no assunto visaram estabelecer ótimas condições sanitárias para a retomada de voos regulares, “não pensando apenas na reativação do turismo, que é muito importante, mas também em protocolos de saúde, de forma a equilibrar adequadamente a proteção e a reabertura da ilha”.

(Da Redação com Mercado & Eventos)