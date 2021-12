Especulação: ESPECIALISTA EM CRIPTOMERCADO PREVÊ QUAIS AS MOEDAS AUMENTARÃO DE PREÇO

Para provar seu ponto de vista, o analista postou gráficos de preços do Ethereum e Dogecoin em sua conta do Twitter. As altcoins são todas as moedas digitais criptográficas para além do bitcoin.

Segundo Bennett, o potencial de alta da Ethereum só vai se tornar realidade se o ativo digital romper a tendência de baixa local, que é de cerca de US$ 4.400 (aproximadamente R$ 25.000). Ethereum parece prestes a se sair bem em dezembro. Na opinião do especialista, a injeção de grandes investimentos não apenas vai ajudar a atingir esse objetivo, mas também vai levar o Ethereum a novos recordes. Dogecoin está rompendo uma tendência. Intervalo de tempo por dia à esquerda. De 4 horas à direita. O Dogecoin já rompeu a tendência de baixa iniciada em maio de 2021. De acordo com sua previsão, esse ativo continuará a crescer: o próximo nível de resistência está em torno de US$0,25 (ou R$1,40), apontou. (Da Redação com Sputnik)