Descoberta: VARIANTE ÔMICRON DO CORONAVÍRUS CIRCULA NA EUROPA HÁ PELO MENOS 11 DIAS, AFIRMA HOLANDA

A variante ômicron do coronavírus já estava circulando pela Europa há pelo menos 11 dias, antes de a África do Sul alertar sobre a descoberta da cepa que está gerando preocupação em todo o mundo. A informação foi confirmada nesta terça-feira (30) pelas autoridades de saúde da Holanda.

Classificada como “de preocupação” pela Organização Mundial da Saúde (OMS), a ômicron foi detectada em amostras coletadas de pacientes atendidos na Holanda no dia 19 de novembro, antes de a África do Sul informar sobre a detecção do vírus na semana passada.

Ainda não está claro se essas pessoas infectadas pela ômicron estiveram no sul da África, onde a variante foi detectada inicialmente. As amostras foram coletadas por um laboratório do país e depois enviadas para o Instituto de Saúde Pública da Holanda, que confirmou a presença da cepa em novos exames.

Funcionários do Instituto de Saúde Pública da Holanda detectaram cepas diferentes da variante ômicron entre as pessoas com o vírus, o que provavelmente significa que elas foram infectadas por fontes distintas e separadamente.

Segundo as autoridades da Holanda, dos 624 viajantes que desembarcaram no aeroporto de Amsterdã em dois voos vindos da África do Sul no último domingo, 61 estavam infectados com o coronavírus. Desse total, 14 estavam com a variante ômicron.

Na última sexta-feira, a Holanda suspendeu voos vindos de vários países do sul da África por causa da descoberta da nova variante. Além disso, as autoridades do país pediram que cerca de 5 mil pessoas que haviam voltado da Botsuana, Essuatíni (antiga Suazilândia), Lesoto, Moçambique, Namíbia, Zimbábue e África do Sul se submetessem a testes para detectar a ômicron.