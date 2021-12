Desembargos: APÓS IMPASSE, DÃO LUZ VERDE À CONSTRUÇÃO DO TÚNEL SUBAQUÁTICO MAIS LONGO DO MUNDO

Depois de pequenos embargos, os trabalhos de construção do Fehmarn Belt Fixed Link, um túnel subaquático que conecta a Alemanha e a Dinamarca, começaram (29) em Puttgarden, no lado alemão do projeto.

O túnel de 18 km sob o mar Báltico entre as ilhas de Lolland, na Dinamarca, e Fehmarn, na Alemanha, vai reduzir o tempo de viagem de trem entre a cidade alemã de Hamburgo e a capital dinamarquesa Copenhague para menos de três horas.

Depois de aberto, o túnel terá capacidade para acomodar 70 trens de carga e 38 trens de passageiros por dia. As viagens de trem devem levar sete minutos, enquanto as viagens de carro – 10 minutos.

O Ministro dos Transportes dinamarquês, Benny Engelbrecht, chamou o Fehmarn Belt de € 7 bilhões (cerca de R$48,3 bilhões) de um “projeto de construção incrivelmente importante tanto para a Dinamarca como para a Alemanha, na verdade, para toda a Europa”.

“É um marco na longa história da conexão Fehmarnbelt, e estou feliz que hoje tenhamos colocado a pá no solo em Puttgarden, portanto, agora estamos trabalhando em ambos os lados em direção ao objetivo comum”, disse Engelbrecht, conforme citado pela TV2 dinamarquesa.

O secretário de Estado parlamentar alemão no Ministério Federal dos Transportes e Infraestrutura Digital, Enak Ferlemann, considerou o túnel um dos maiores e mais significativos projetos de infraestrutura de transporte na Europa nesta década. “[O túnel] vai ajudar a Europa a ficar mais próxima, promovendo o desenvolvimento e o intercâmbio de negócios, ciência e turismo”, acrescentou.

O ministro alemão dos Transportes, Bernd Buchholz, declarou que, além de mover Copenhague para mais perto de Hamburgo, o túnel de Fehmarnbelt dará um enorme impulso ao crescimento da infraestrutura e do emprego.

O túnel será construído cavando uma trincheira ao longo do fundo do mar, depois da qual, grandes seções de concreto pré-fabricado serão colocadas a flutuar e baixadas para seus lugares. Em ambas as extremidades, túneis de corte e cobertura serão construídos para conectar o túnel aos portais.

Todo o projeto está sendo financiado por empréstimos soberanos apoiados pelo Estado, que serão reembolsados por meio de taxas de acesso ao túnel ao longo de um período de 28 anos.

A longa espera

Fehmarnbelt Fixed Link foi aprovado na Dinamarca ainda em 2015 com a adoção da Lei da Construção pelo parlamento dinamarquês. Tanto o projeto de implementação, quanto a aprovação ambiental tiveram o aval para prosseguir.

No entanto, do lado alemão o plano de implementação só veio a ser aprovado em 2019. E em 2020, teve algumas objeções apresentadas em tribunal em setembro e outubro do mesmo ano. Somente em novembro de 2020 todas as objeções foram indeferidas e a corte germânica deu luz verde para que as obras se iniciassem.

A conclusão da construção está programada para 2029.

(Da Redação com Sputnik)