Desenvolvimento: DIRETOR DA ITAIPU É ELEITO VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE PORTFÓLIO E SEGMENTOS DE MERCADO DA CIER

O diretor técnico executivo da Itaipu Binacional, Celso Torino, foi eleito vice-presidente de gestão de portfólio e segmentos de mercado da Comissão de Integração Energética Regional (Cier) para o período 2021 – 2023.

A Cier é uma organização internacional sem fins lucrativos formada para promover e favorecer a integração do setor energético regional da América Latina e do Caribe.

A eleição ocorreu na última quinta-feira (25), durante a Reunião do Comitê Central da Cier, no Panamá. Participaram da eleição autoridades dos nove comitês nacionais e regionais da América do Sul e Central (Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Equador, Peru, Colômbia e América Central, que forma um comitê regional). Torino, que além de diretor técnico executivo da Itaipu é vice-presidente de geração do comitê brasileiro, o Bracier, recebeu votos dos nove comitês, tendo sido assim eleito por unanimidade.

No encontro, ainda foram eleitos para o mandato 2021 – 2023 o presidente da Cier, engenheiro Carlos Mario Caro, representante do comitê peruano, e o vice-presidente de desenvolvimento institucional e sustentabilidade financeira, o argentino Marcelo Cassin.

Cier

Com sede em Montevidéu, Uruguai, a Cier é formada por um Comitê Central, Presidência e Mesa Diretiva e Comitês Nacionais e Regionais.

A interligação de sistemas elétricos e as trocas comerciais faz parte da missão da organização, que reúne empresas e organizações do setor energético dos países membros, bem como membros associados e entidades relacionadas.

Outros pontos da missão são a gestão do conhecimento e a promoção de negócios sustentáveis.

Nova mesa diretiva

A mesa diretiva da Cier para a gestão 2021 – 2023 fica assim constituída:

– presidente: engenheiro Carlos Mario Caro, gerente geral de ISA REP, ISA CTM e ISA Peru;

– vice-presidente de gestão de portfólio e segmentos de mercado: Celso Torino, diretor técnico executivo da Itaipu Binacional;

– vice-presidente de desenvolvimento institucional e sustentabilidade financeira: Marcelo Cassin, engenheiro com trajetória profissional de 36 anos na Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe, Argentina;

– vice-presidente de integração e relações institucionais: Jaime Astudillo, presidente executivo da Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte, do Equador.

– vice-presidente de gestão de conhecimento: Víctor Solís, gerente geral da Compañia Nacional Fuerza e Luz da Costa Rica.

Bracier

O diretor-geral brasileiro de Itaipu Binacional, general João Francisco Ferreira, é o presidente do Comitê Brasileiro da Comissão de Integração Energética Regional (Bracier), braço da Cier no Brasil. Celso Torino é vice-presidente de Geração da entidade. Também integram o Bracier Juliano Portela, secretário executivo do comitê, e Renata Tufaile, secretária executiva adjunta, ambos empregados da Itaipu.