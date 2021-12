Foz do Iguaçu: FRONTEIRA DA CIDADE TERÁ REFORÇO DA FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇA

O Ministério da Justiça e Segurança Pública autorizou nesta segunda-feira (29) a atuação de 80 policiais da Força Nacional de Segurança Pública em Foz do Iguaçu e outras três cidades do Paraná (Guaíra, Icaraíma e Alto Paraíso) na fronteira com o Paraguai. O reforço ficará na fronteira entre 1º de dezembro e 5 de março de 2022.

O efetivo, de acordo com portaria do ministro Anderson Torres publicada no Diário Oficial da União, busca fortalecer e colaborar nas ações conjuntas com as forças policiais de fronteiras. Entre as atividades atribuídas à Força Nacional estão a fiscalização, pontos de bloqueios, patrulhamentos e abordagens com o intuito de localizar criminosos, contrabandistas, armas, drogas e outros ilícitos.

O secretário estadual de Segurança, Romulo Marinho Soares, disse que os policiais da Força Nacional fortalecem o combate aos crimes na região que, comumente, podem aumentar nesta época do ano. Marinho se refere principalmente ao contrabando e o tráfico de armas e de drogas.

Atuação conjunta

“É importante ressaltar que nesse período do ano, estamos com maior fluxo de pessoas devido às compras, viagens, férias, além da Operação Verão e da abertura das cancelas dos pedágios. Por isso, pedimos este reforço, que é bem-vindo e vai ajudar muito a população da região de fronteira”, destacou.

A operação terá o apoio logístico da Secretaria Estadual da Segurança Pública e em caso de necessidade, a presença dos policiais da Força Nacional poderá ser prorrogada. “A Força Nacional vai combater, junto com as forças estaduais que já fazem um excelente trabalho, a criminalidade em toda área”, disse Marinho.

Desde 2004 a Força Nacional tem atuado em conjunto com as forças estaduais, por meio de programa de cooperação federativa entre a união através do Ministério da Justiça e Segurança Pública e os estados. O efetivo é composto por policiais militares e civis, bombeiros militares e profissionais de perícia.

