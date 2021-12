Tráfico: GUARDA MUNICIPAL PRENDE JOVEM QUE TENTAVA DISFARÇAR CRIME VENDENDO DOCES NA CAPITAL DO PARANÁ

Um jovem de 24 anos fingia vender balas quando foi flagrado pela Guarda Municipal com embalagens de drogas na manhã desta terça-feira (30/11), no São Francisco.

Atendida por equipe do Grupo de Pronto emprego Operacional (GPEO), a ocorrência começou com uma denúncia que chegou aos guardas que patrulhavam pela região do Largo da Ordem. As informações iniciais apontavam para o indivíduo responsável pelo tráfico de drogas na Rua do Rosário.

“Em revista ao suspeito encontramos três papelotes de cocaína escondidos embaixo do boné, quatro pequenas embalagens com crack no bolso da camisa e um invólucro com maconha no bolso de trás da bermuda”, informa o guarda Ronaldo Rangel.

O rapaz, que na hora da abordagem usava tornozeleira eletrônica, já respondia pela participação em oito crimes de roubo. Ele foi conduzido à Central de Flagrantes da Polícia Civil para as providências cabíveis.