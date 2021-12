Conquista: PARANÁ CLUBE FECHA PARCERIA COM LA SPORTS PELA TERCEIRA VEZ PARA O DEPARTAMENTO DE FUTEBOL

O Conselho Deliberativo do Paraná aprovou a parceria com a LA Sports para o departamento de futebol. Agora basta o Conselho Gestor ratificar a decisão, o que acontecerá nesta semana. A empresa responsável chega para sua terceira passagem pelo clube.

O ge apurou detalhes e contrapartidas entre o Paraná e a LA Sports. Veja abaixo:

Adiantamento da empresa ao clube de R$ 200 mil para dezembro e R$ 200 mil para janeiro

Clube terá 20% dos direitos econômicos dos jogadores vindo das LA Sports em eventuais vendas

Empresa recuperará valores em possíveis premiações da Copa do Brasil e cotas de televisão

Clube terá direito a aprovação ou veto final sobre atletas da empresa

Contrato de um ano e passível de renovação em dezembro de 2022

Nesta semana, o Tricolor anunciará os primeiros jogadores para o ano que vem. Os nomes já estavam alinhados há mais de uma semana.

Os conselheiros paranistas foram convocados em caráter de urgência, na sexta-feira, e a maioria dos pouco mais de 100 participantes aceitaram a proposta da LA Sports. A outra interessada era a Sports Prime.

Com a parceria fechada, o Paraná encaminhou um plano de pagamentos de dívida à Justiça para tentar conseguir a renovação do Ato Trabalhista por mais um ano. Desde março de 2018, o clube destina 20% de toda receita para amortizar os débitos, que também incluem a esfera cível.

A La Sports é comandada pelo empresário Luiz Alberto Martins de Oliveira Filho. A relação dele com o Paraná começou em 2003, com as categorias de base, e depois com o profissional. Na época, a empresa adquiria direitos econômicos e colocava os jogadores no Tricolor para lucrar com a venda – essa prática de terceiros com percentual de atletas é proibida desde 2015 pela Fifa.

Nesse período, o Tricolor foi campeão paranaense pela última vez, em 2006, e ficou na quinta colocação no Brasileirão, com direito a uma vaga inédita para a Libertadores do ano seguinte. Em 2007, contudo, o time perdeu o bicampeonato estadual, em casa, para o Paranavaí e foi rebaixado à Série B.

A parceria foi finalizada em 2008 e chegou a ser retomada entre 2011 e 2013, mas em moldes diferentes e com jogadores pontuais. Nesse período, a LA Sports fez parcerias parecidas com Avaí e Coritiba. As últimas foram com Juventude e Figueirense.

Mesmo com um período longe, a LA Sports segue entrelaçada com o Tricolor, mas em uma disputa judicial. O empresário Luiz Alberto ganhou um processo contra o Paraná e cobra cerca de R$ 20 milhões por supostas perdas de lucros em negociações do meia Thiago Neves. O valor era de R$ 6 milhões, mas quase quadriplicou com os juros e correções monetárias.

No Deliberativo, Luiz Alberto disse que não tem pressa para cobrar o débito e alegou que gosta e quer ajudar o clube.

Além da LA Sports, a portuguesa Sports Prime também fez uma proposta. A empresa já tinha fechado parceria, especificamente, para a Copa São Paulo de Futebol Júnior e tentava o futebol profissional.

A relação, contudo, deu uma estremecida na semana passada. O clube corre sério risco de ficar de fora da competição pelo critério adotado pela Federação Paranaense de Futebol (FPF). O estado tem direito a quatro vagas e a tendência é de que fiquem com times das Séries A e B (Athletico, Coritiba, Londrina e Operário-PR).

O Paraná tem o estadual, Copa do Brasil e Série D como calendário para 2022. A reapresentação está marcada para 6 de dezembro.