Foz do Iguaçu: CARNAVAL DE RUA DE 2022 É OFICIALMENTE CANCELADO PELA PREFEITURA

O Comitê de Crise ao Enfrentamento à Covid em Foz do Iguaçu se reuniu nesta quarta-feira, 1º de dezembro, para tratar das novas medidas de contenção à doença após as confirmações da circulação da variante Ômicron no Brasil. A principal medida foi o cancelamento do carnaval de rua em 2022 para evitar uma maior propagação do vírus.

De acordo com o prefeito, a medida segue a mesma linha de outros destinos turísticos do Brasil que também cancelaram o evento, como capitais do Nordeste, além de cidades em Minas Gerais e São Paulo.

A secretária de saúde, reforçou que o cancelamento é importante para a prevenção, mas que o atual momento segue com números positivos de combate ao vírus, como a redução da média móvel para menos de 8,7 casos diários e quase 100% da população completamente imunizada – com as duas doses da vacina.

PASSAPORTE SANITÁRIO

A exigência do passaporte sanitário, que comprova a vacinação completa, também foi pauta da reunião. O comitê se reunirá com representantes dos sindicatos e associações do comércio, turismo, hotelaria e gastronomia para a construção de um termo para cidade e definição dos métodos de cobrança.

FRONTEIRA

O prefeito disse que o mesmo documento poderá ser cobrado na Ponte da Amizade, após uma reunião com os gestores paraguaios nos próximos dias.

Desde novembro, a Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Jupira é referência para a vacinação de brasileiros residentes fora do país e estrangeiros que precisam receber a primeira ou a segunda dose de vacina contra a covid.

