Foz do Iguaçu: COM ESPAÇO 40% MAIOR, FESTIVAL DAS CATARATAS TEM INÍCIO NA CIDADE

FOZ DO IGUAÇU – O 16º Festival das Cataratas celebra a retomada do turismo a partir desta quarta-feira (1°). O evento, que acontece até sexta-feira (3) no Rafain Palace Hotel, é considerado um dos maiores do turismo nacional e já começa com a cerimônia de abertura no Hotel Grand Carimã a partir das 18h, um pouco antes da abertura do Natal Águas e Luzes, que acontece às 20h, na Praça da Paz.

Entre as autoridades confirmadas estão o vice-governador do Paraná, Darci Piana; o secretário do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo do Paraná, Márcio Nunes; o prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro; o secretário de Turismo, Projetos Estratégicos e Inovação, Paulo Angeli; e o diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, general João Francisco Ferreira.

Com 7 mil metros quadrados, a área de exposição está 40% maior do que 2020. No espaço, expositores do Brasil e do mundo apresentarão seus produtos e serviços

Na quinta-feira (2) e na sexta-feira (3), a programação segue no Rafain Palace Hotel & Convention com a tradicional Feira de Turismo e Negócios, que será aberta oficialmente às 14h, e segue até as 20h. Com 7 mil metros quadrados, a área de exposição está 40% maior do que 2020. No espaço, expositores do Brasil e do mundo apresentarão seus produtos e serviços relacionados aos diversos segmentos da cadeia turística.

Também faz parte da programação paralela o Fórum Internacional de Turismo do Iguassu – considerado o maior evento técnico-científico de turismo da América Latina – além de rodadas de negócios, o Salão Mice Cataratas, Arena Gastronômica, palestras, mentorias e capacitações. Os organizadores vão promover uma série de atividades para empreendedores retornarem com boas parcerias na bagagem, que contam com o patrocínio do Sebrae, Fecomércio PR e CNC.

Participantes poderão visitar atrativos de graça

Alguns atrativos da Terra das Cataratas irão oferecer isenções durante o período estendido do Festival das Cataratas, de 1º a 6 de dezembro, desde que o horário que não coincida com as atividades do Festival, ou seja, das 14h às 20h de quinta-feira (2) e sexta-feira (3). Para ter acesso ao benefício, basta apresentar o crachá na visita às Cataratas do Iguaçu; Marco das Três Fronteiras Dreams Park Show: cortesia para Museu de Cera, Maravilhas do Mundo, Vale dos Dinossauros e Dreams Motor Show; Complexo Turístico Itaipu e Movie Cars.

(Da Redação com Mercado e Eventos)