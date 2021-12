Turismo: TEMPORADA DE CRUZEIROS NO RIO COMEÇA NESTA SEMANA

Começa neste mês a temporada de cruzeiros no Rio de Janeiro, com a movimentação de aproximadamente 170 mil pessoas na cidade. O primeiro navio chega no próximo sábado (4), no Píer Mauá. Ao todo, serão 57 desembarques e 25 embarques de cruzeiros na capital até o fim da temporada, em maio de 2022.

O Rio é o estado com maior quantidade de destinos para os viajantes de cruzeiros. Além da capital, Búzios, Angra dos Reis, Ilha Grande e Cabo Frio também recebem os passageiros.

O retorno das navegações a cidade acontece no mesmo momento em que a variante Ômicron, detectada pela primeira vez na África do Sul, se espalha por outros países, inclusive o Brasil.

À CNN, o presidente da Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos, Marco Ferraz, disse que é impossível ter a garantia completa de que a nova variante não infectará algum viajante, mas destacou que os protocolos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e seguidos a bordo são muito rígidos e a possibilidade de infecção é mínima nos navios.

“Temos protocolos rigorosos, como o teste diário de 10% da tripulação e dos passageiros além de assegurarmos que todos a bordo estão com o esquema vacinal completo contra o vírus. Todos os espaços dos navios foram redimensionados para atender as novas necessidades, como o distanciamento de 1,5 metro. Passamos pela Beta, Delta e agora a Ômicron e todos os protocolos minimizam a possibilidade de qualquer infecção. Claro que é impossível ter 100% de garantia, mas a chance é mínima”, afirmou.

Ferraz também ressaltou que a comunicação com a Anvisa é constante e que, se for preciso, mais restrições serão feitas.

“Nenhum navio consegue entrar ou sair de um porto sem o aval da Anvisa. O contato com eles é diário. Estamos acompanhando o cenário epidemiológico e, claro, se for determinado novas restrições, nós iremos cumprir”, disse o presidente.

A CNN também conversou com o secretário estadual de saúde, Alexandre Chieppe sobre a possível implementação de medidas restritivas no território fluminense por conta da temporada de cruzeiros aliada à detecção da Ômicron no país. Segundo Chieppe, no momento, não há receio com a chegada dos viajantes dos navios, mas caso o cenário mude, serão avaliadas restrições.

“A gente sabe que o Brasil, de certa forma, tem uma cobertura vacinal elevada e o Rio também avança na vacinação. Neste momento, com os indicadores estaduais que temos, não há receio em relação aos cruzeiros. Se houver mudança no cenário epidemiológico com a nova variante, aí sim iremos avaliar’, disse o secretário.

Já a secretaria municipal de saúde ressalta que os viajantes só poderão desembarcar no Rio caso tenham seguido corretamente o protocolo de embarque, com testagem negativa, e estejam com o passaporte da vacina em mãos. Só poderá acessar os pontos turísticos da cidade o viajante que comprovar o esquema vacinal completo.

A temporada brasileira já teve início, no dia 05 de novembro, no Porto de Santos, em São Paulo. Ao todo, 107 roteiros e 392 escalas serão realizados em destinos nacionais, como Búzios, Fortaleza, Salvador e Ilhabela.

Segundo o presidente da Associação de Cruzeiros, Marcos Ferraz, até o momento, mais de 25 mil viajantes já navegaram nesta temporada, de forma tranquila, sem problema.

Entre as diversas determinações da Anvisa para que os cruzeiros possam ser realizados, estão a obrigatoriedade do passaporte da vacinação e a ocupação máxima permitida de 75% do navio.

A nova temporada vinha sendo esperada pelo setor do turismo, já que no ano passado os cruzeiros foram cancelados em decorrência da pandemia. Antes da Covid-19, a expectativa do Porto do Rio era receber 400 mil turistas entre novembro de 2020 e abril de 2021.

Na última vez que houve os cruzeiros na cidade, na temporada 2019/2020, mais de 357 pessoas desembarcaram na capital fluminense, fechando com 100 atracações e 32 navios, sendo 24 internacionais.

Na época, em todo o Brasil, as navegações impactaram em mais de R$ 2 bilhões na economia e geraram 32 mil empregos diretos e indiretos. Nesta temporada, a previsão da Associação é de que o impacto seja de R$1,7 bilhão, e 24 mil pessoas fiquem empregadas.

CONFIRA OS PRINCIPAIS PROTOCOLOS SANITÁRIOS ESTABELECIDOS PELA ANVISA NOS CRUZEIROS

Comprovante de vacinação completa contra Covid-19 para o embarque de todos os passageiros elegíveis pelo PNI.

Obrigação de apresentação de teste do tipo RT-PCR negativo feito até 72h ou de teste de antígeno feito até 24 hora antes do embarque.

Testagem diária de 10% dos passageiros a bordo e de 10% da tripulação. Testes positivos não poderão ser descartados por segundo teste (contraprova).

Triagem dos passageiros por meio de informações de Formulário contendo informações sobre as condições de saúde do viajante.

Lotação máxima da embarcação limitada a 75% da capacidade de passageiros.

Espaçamento a bordo de 1,5 metros entre grupos de viajantes (exemplo: grupo familiar ou grupo de pessoas que viajam juntas).

Testagem semanal de toda a tripulação a bordo.

Separação de cabines para isolamento de casos suspeitos a bordo.

Aprovação prévia dos protocolos de cada embarcação pela Anvisa.

Notificação diária da situação de saúde a bordo pela embarcação.

(Da Redação com CNN/Foto: MCS)