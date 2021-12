Veja Vídeo: MOTORISTA DE APLICATIVO FILMA O PRÓPRIO ASSALTO COM O CELULAR

Um motorista de aplicativo de Maringá, na região norte do estado, desconfiou de uma corrida e filmou o próprio assalto. O caso ocorreu na última terça-feira (30).

O motorista aceitou uma corrida e os passageiros, dois homens e uma mulher, embarcaram no veículo no Loteamento Sumaré. Conforme o relato, ele percebeu que havia algo de errado após os supostos clientes pedirem para alterar a rota. Desconfiado do assalto, começou a registrar a viagem com o celular.

Nas imagens, é possível ver o motorista e ouvir os suspeitos. Eles anunciam o roubo após perceberem que o motorista estava com o aparelho eletrônico ligado.

O homem foi agredido e deixou o veículo apenas com o celular em mãos. Após o assalto, ele conseguiu rastrear o veículo e acionou a Polícia Militar.

Os policiais localizaram os suspeitos e o trio acabou preso. O carro foi recuperado e levado à delegacia de Polícia Civil.