Veja Vídeo: PM É AFASTADO APÓS FAZER HOMEM CORRER ALGEMADO A MOTO

O vídeo de um policial militar de São Paulo que conduz um homem negro algemado a uma motocicleta tem gerado polêmica nas redes sociais. Com o pulso preso à parte traseira da moto, o homem é obrigado a correr enquanto o veículo é conduzido pelo agente.

Após tomar conhecimento das imagens, a Secretaria de Segurança Pública do Estado disse ter afastado o policial e determinado a instauração de um inquérito. Nem a secretaria nem a PM informaram o nome do agente.

O caso ocorreu nesta terça-feira (30) na Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello. Os policiais prenderam um homem que estava em uma moto e fugiu ao notar a presença dos agentes, segundo o relato dos oficiais no boletim de ocorrência. Na fuga, o suspeito jogou fora a bolsa que levava e que é normalmente usada por entregadores de comida por aplicativo. De acordo com os policiais, ele portava 11 tabletes de maconha. No boletim de ocorrência, não há menção ao ato praticado pelo PM de obrigar o suposto traficante a correr atrás da moto.

O vídeo foi gravado por pessoas que passavam no local e que chegaram a comemorar o fato.

Em nota, a SSP (Secretaria de Segurança Pública) informou que, “imediatamente após tomar ciência das imagens”, a Polícia Militar determinou a “instauração de um inquérito policial militar para apuração da conduta do referido policial e o seu afastamento do serviço operacional”.

“A Polícia Militar repudia tal ato e reafirma o seu compromisso de proteger as pessoas, combater o crime e respeitar as leis, sendo implacável contra pontuais desvios de conduta”, acrescentou a SSP.