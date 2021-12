‘Algo vai acontecer’: TRUMP SUGERE QUE CHINA VAI ATACAR TAIWAN APÓS OLIMPÍADAS DE PEQUIM EM 2022

Em uma entrevista com um ex-membro do Parlamento Europeu do Reino Unido, Nigel Farage, Trump falou sobre a América em sua ausência e sua percepção de um aumento da agressividade de Pequim. Quando questionado por Farage onde ele, Trump, sente que a América está no mundo no momento, o ex-presidente respondeu duramente.

“Acho que está no ponto mais baixo de todos os tempos”, afirmou Trump, acrescentando: “Acho que nunca esteve em uma posição como esta. Não somos mais respeitados”.

O 45º comandante-chefe detalhou seu argumento de que os Estados Unidos não eram mais respeitados, apontando para o que ele sugeriu ser uma mudança no comportamento de Pequim em relação a Taipé desde que deixou o cargo.

“Eu vou lhe dizer, não havia aviões voando sobre Taiwan – e o nome [Taiwan] nem mesmo era mencionado”, Trump disparou, acrescentando, “você não falava sobre Taiwan quando eu era presidente – não aconteceria o que eles estão fazendo agora”.

O Exército chinês voou para o espaço aéreo de Taiwan durante sua presidência em duas ocasiões, ambas em setembro de 2020. Prosseguindo com as opiniões de Trump sobre uma mudança no comportamento da China em relação a Taiwan, ele insinuou que Pequim em breve faria um movimento militar contra Taipé.

“[China] espera até depois das Olimpíadas, presumo, e talvez algo aconteça”, observou ele, antes de acrescentar que “não é bom se você estiver [em Taiwan se a China atacar] e tiver bombardeiros sobrevoando seu país constantemente […] o que é constante”.

Os Jogos Olímpicos de Inverno de 2022 serão sediados em Pequim de 4 a 20 de fevereiro. Mais tarde na entrevista, Trump adicionou que “muitas pessoas dizem que sou muito bom no negócio de previsões”.

(Da Redação com Sputnik/Foto: AP)