Coluna Caio Gottlieb: NINGUÉM DIGA DEPOIS QUE NÃO FOI AVISADO

Algumas de suas declarações mais recentes confirmam essa expectativa e nos dão a certeza de um auspicioso futuro para o país.

Comentando, por exemplo, os 16 anos de Daniel Ortega na presidência da Nicarágua e sua recente recondução ao cargo em um processo eleitoral fraudulento condenado pela comunidade internacional, ele equiparou o ditador caribenho a líderes de democracias europeias mais do que consolidadas que também ficaram longos períodos no poder.

Ou seja, comparou alhos com bugalhos.

Com a mesma coerência, ele tem minimizado os protestos que vêm ocorrendo frequentemente contra a ditadura comunista de Cuba, dizendo que a brutalidade empregada pela polícia para reprimir as manifestações dos opositores do sanguinário regime, apoiado desde sempre pelo PT, é “coisa que acontece no mundo inteiro”.

Ou seja, tá tudo bem.

Para completar, durante o périplo europeu que fez em novembro, com todas as despesas da comitiva pagas pelo erário público brasileiro, direito que a condição de ex-presidente lhe confere, o petista voltou a defender a regulamentação dos veículos de comunicação e das redes sociais, sugerindo a criação de mecanismos que submetam a imprensa e a livre manifestação do pensamento na internet a algum tipo de controle e censura estatal.

Com suas condenações na Lava Jato por crimes de corrupção e lavagem de dinheiro anuladas pelo STF graças a artifícios jurídicos, apesar das fartas provas documentais, materiais, testemunhais, delações, confissões e devolução, por parte de diversos réus, do dinheiro surrupiado no esquema de roubalheira que saqueou a Petrobras durante os governos dele e da Dilma, Lula também anda dando lições de ética e moral.

Afinal, Lula é tão democrático quanto honesto.

