Ecologia: EQUIPES DA DEFESA CIVIL FAZEM MUTIRÃO DE LIMPEZA EM GALERIAS E CURSOS HÍDRICOS

Uma força-tarefa formada por equipes da Defesa Civil – composta por profissionais das secretarias de Meio Ambiente, Obras, Segurança Pública e Patronato Municipal – está reforçando a limpeza em pontes e galerias pluviais em várias regiões da cidade.

Os trabalhadores começaram hoje (02) pelo Arroio Jupira, na Avenida República do Líbano e Rio Boicy, na Avenida República Argentina, onde as equipes retornam amanhã (03), às 8h30 para dar sequência ao mutirão.

“Temos encontrado muitos galhos, raízes e troncos de árvores, lixos e entulhos, garrafas pet, plásticos, roupas, parte de móveis e outros itens que serão levados para aterro sanitário”, detalhou o coordenador da Defesa Civil, Inspetor Vandro Cezar.

Os serviços de manutenção e limpeza nesses locais ocorrem de maneira freqüente e visam prevenir enchentes e alagamentos no município. “Os pontos a serem trabalhados foram monitorados e mapeados pelas equipes durante os últimos dias, sendo verificado a necessidade de intervenção principalmente no Arroio Jupira, Rio Boicy, Rio Mimbi e no Arroio Ouro Verde. O trabalho terá continuidade nos próximos dias até que todos os pontos mapeados estejam limpos”, informou Vandro.

O descarte irregular de lixo em vias públicas e o grande volume de chuvas são as maiores causas de alagamentos na cidade. Denúncias podem ser feitas via aplicativo 156 Foz ou telefone 156.