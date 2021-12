Foz do Iguaçu: COMITÊ DE ENFRENTAMENTO À COVID APROVA MUDANÇAS NO PROTOCOLO SANITÁRIO DAS ESCOLAS

A Secretaria Municipal da Educação recebeu parecer favorável do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 sobre alterações no protocolo sanitário das instituições de ensino da rede pública e privada de Foz do Iguaçu. As medidas entrarão em vigor após a publicação do decreto em Diário Oficial, prevista para esta semana.

Entre as mudanças propostas estão a não obrigatoriedade de tapetes sanitizantes e aferição de temperatura dos alunos na entrada das escolas. O distanciamento entre as carteiras, que antes era de dois metros, passará a ser de um metro e as marcações com fita no piso não serão mais obrigatórias, nem em sala de aula e também nos refeitórios.

O uso de máscara – com a recomendação de troca a cada duas horas e a disponibilização de álcool em gel continuam sendo obrigatórios. O uso de bebedouros continua sendo proibido, e a recomendação é que cada estudante porte uma garrafa para uso próprio.

As alterações propostas levam em consideração a cobertura vacinal em Foz do Iguaçu, que chegou a 109,3% com a primeira dose ou dose única e 100,3% com a segunda dose na população adulta.

“Outro fator importante é que as escolas são os ambientes mais seguros para os alunos e profissionais da educação. Desde a retomada das aulas presenciais na rede pública, não tivemos nenhum caso de surto em escola e poucos casos confirmados entre estudantes e professores”, explica Maria Justina da Silva, secretária da educação.

As escolas deverão manter informativos sobre a Covid-19 e as formas de prevenção da doença e também deverão continuar seguindo os protocolos de segurança para casos suspeitos.

A higienização dos ambientes também continua sendo obrigatória. Os jalecos utilizados pelos professores e os protetores faciais não serão mais obrigatórios, ficando a critério do funcionário a utilização do equipamento.

