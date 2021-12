Imunização: GLAXO DIZ QUE SEU TRATAMENTO COM ANTICORPOS É EFICAZ CONTRA ÔMICRON

A farmacêutica GlaxoSmithKline informou nesta quinta-feira (2) que os dados pré-clínicos mostram que o medicamento com anticorpos conhecido como Sotrovimab mantém a eficácia contra as principais mutações encontradas na variante Ômicron do coronavírus.

O laboratório britânico disse que os dados foram coletados em testes de pseudovírus de mutações individuais específicas encontradas na variante e que, até o momento, a droga demonstrou atividade persistente contra todas as variantes de preocupação e interesse definidas pela OMS (Organização Mundial da Saúde).

A empresa informou ainda que agora está concluindo o teste de pseudovírus in vitro para confirmar se o medicamento pode neutralizar uma combinação de todas as mutações da Ômicron e pretende fornecer uma atualização até o fim de 2021.

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) autorizou o uso do medicamento no dia 8 de setembro. O Sotrovimab destina-se a pacientes com quadros leves ou moderados de Covid-19 e com risco de evoluir para formas graves da doença.

A droga é de uso intravenoso e não pode ser administrada em pacientes com quadros graves de Covid-19 ou em uso de oxigenoterapia. Segundo a agência, esse tipo de medicamento tem risco de piorar o estado de saúde de pacientes nessas condições.

