Operação Natal: GUARDA MUNICIPAL REFORÇA PATRULHAMENTO EM FOZ DO IGUAÇU

A Secretaria Municipal de Segurança Pública deu início nesta quarta-feira (1º) à Operação Natal, com o reforço nas ações de patrulhamento preventivo e ostensivo da Guarda Municipal.

Agentes de segurança farão rondas na região central da cidade e também nos bairros, nos locais com maior circulação de pessoas. As equipes da GM também estarão no Natal de Águas e Luzes de Foz do Iguaçu – organizado pela Prefeitura de Foz do Iguaçu, Itaipu Binacional, Fundo Iguaçu e parceiros. O evento conta ainda com apoio da Polícia Militar e empresas privadas de segurança.

De acordo com o secretário da pasta, Reginaldo da Silva, a operação visa coibir a criminalidade e dar maior segurança a lojistas e consumidores. “Teremos toda nossa equipe, viaturas, motocicletas e um módulo móvel para ações de prevenção a furtos ao comércio e de danos aos equipamentos públicos”, explicou.

Dentro da programação do Natal de Águas e Luzes, serão 35 dias de decoração em dez pontos da cidade, como a Praça da Paz, Paróquia São João Batista, Praça do Mitre, Gramadão da Vila A, Catedral Nossa Senhora de Guadalupe, além das apresentações nos bairros.

“Fizemos uma adequação nas escalas para otimizar o efetivo e durante a semana teremos cerca de 160 guardas distribuídos nos horários de maior movimento do comércio e também a noite durante a programação de Natal. Faremos rondas nos centros comerciais e intensificaremos as ações nos bairros”, detalhou o diretor da Guarda Municipal, Edimar Medeiros Langnier.

No calçadão da Rua Rio Branco, ao lado da Praça da Paz, um ônibus da Guarda Municipal está estacionado para apoio aos agentes que monitoram todo o espaço, 24 horas por dia. “Registramos a ação de vândalos recentemente, que furtaram fios de energia ainda durante a montagem do Natal. Depois que reforçamos a segurança, não tivemos mais nenhum episódio, mas reforçamos o pedido para que todos cuidem do bem público e preservem essa estrutura tão linda que foi montada”, disse o diretor.

Em casos de suspeitas de crimes, os números 153 da Guarda Municipal ou 190 da Polícia Militar podem ser acionados.