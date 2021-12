Política: PESQUISA DO PSB MOSTRA ADESÃO A POSSÍVEL ALIANÇA ENTRE LULA E ALCKMIN PARA 2022

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB) conversam sobre a possibilidade de uma aliança para as eleições de 2022. De acordo com declaração do petista dada à Rádio Gaúcha nesta terça-feira (30), seria preciso primeiro saber para qual partido o ex-governador de São Paulo iria. As informações são da âncora da CNN Daniela Lima.

O Partido Socialista Brasileiro (PSB) e o Partido Social Democrático (PSD) são as opções mais prováveis para Alckmin.

O presidente estadual do PSB em São Paulo e aliado político de Alckmin, Márcio França, encomendou uma pesquisa para testar a chapa de Lula com o ex-tucano como vice.

Os resultados mostram que, com Alckmin como vice, o ex-presidente ganharia novos votos em São Paulo, onde o ex-tucano foi o governador que ficou mais tempo no cargo.

A pesquisa pergunta em qual candidato o indivíduo votaria para a Presidência em 2022 e depois repete a pergunta, estabelecendo que Alckmin seria vice na chapa de Lula. De acordo com os resultados, o petista ganha 4% em número de votos nesta segunda pergunta.

O campo amostral da pesquisa deve ser concluído nesta quarta-feira (1º), e mais de 2 mil pessoas devem ser ouvidas no estado de São Paulo, maior colégio eleitoral do Brasil.

A intenção do partido é levar a pesquisa aos dois políticos, para que estes resultados possam embasar uma próxima conversa entre eles.