Turismo: PROJETO APROVADO NA CÂMARA BENEFICIARÁ ATIVIDADES TURÍSTICAS, DIZ VERMELHO

A Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 2380/21, que amplia as atividades financiáveis com dinheiro do Fundo Geral de Turismo (Fungetur). A matéria, de autoria da Comissão de Turismo da Câmara, será enviada ao Senado.

O novo Fungetur será vinculado ao Ministério do Turismo. E julho o ministro, Gilson Machado, esteve em Foz junto com o deputado Vermelho e havia se comprometido em oferecer maiores incentivos ao setor.

“Conversei com o ministro logo depois da aprovação do projeto e ele me disse que após a regulamentação serão criadas condições operacionais para financiar projetos empresariais em geral e empreendimentos próprios da cadeia produtiva do turismo, inclusive os realizados por entes públicos e entidades da sociedade civil sem fins lucrativos”, explicou Vermelho.

Poderão ser financiadas as atividades de hospedagem, transporte, parques temáticos e infraestrutura turística. “De 10% a 30% dos recursos serão reservados a ações de infraestrutura turística.

De acordo com o deputado, também serão financiadas ações de promoção turística, como propaganda e publicidade, equipamentos e instrumentos para o profissional do turismo, especialmente veículos utilizados por guias.

“Também contarão com apoio de recursos do fundo o desenvolvimento de políticas públicas prioritárias, programas de turismo social e ações de busca ativa de potenciais tomadores de empréstimos, especialmente micro e pequenos empresários”, diz o parlamentar, que é membro efetivo da Comissão de Turismo.

EMPRÉSTIMO

No formato proposto para o novo Fungetur, todos os bancos, agências de fomento estaduais, fintechs, bancos cooperativos, cooperativas de crédito e organizações da sociedade civil de interesse público (Oscip) poderão emprestar recursos do fundo, conforme credenciamento do Poder Executivo.

Todas as instituições financeiras poderão dispensar a exigência de garantia real nesses empréstimos, substituindo-a pelo compromisso do mutuário e dos sócios de cumprir as obrigações de pagamento.

BOX

“Os pequenos também serão beneficiados”, diz deputado

De acordo com Vermelho, as linhas de crédito deverão direcionar recursos também para cinco categorias de mutuários: microempreendedores individuais (MEIs) e prestadores autônomos de serviços turísticos cadastrados no Ministério do Turismo; micro e pequenas empresas participantes do Simples Nacional; micro e pequenas empresas em funcionamento há menos de um ano; cooperativas da área de turismo; e empresas de médio e grande porte.

VERMELHO DEFENDE PISO NACIONAL AOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM

A Câmara deverá votar ainda este ano o projeto 2564/2020, que institui o piso salarial nacional do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira. O deputado Vermelho recebeu representantes da categoria e se comprometeu a votar favorável.

Na semana passada, o Senado aprovou o piso de R$ 4.750,00 para os enfermeiros, de R $3.325,00 para técnicos e de R$ 2.375,00 aos demais. Segundo dados do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), são cerca de 2,5 milhões de profissionais em atuação em todo o país.

“Precisamos valorizar esses profissionais que cuidam das nossas vidas em unidades básicas, hospitais e UTIs. Eles se dedicam e arriscam suas vidas para cuidar dos pacientes, como ocorreu durante a pandemia da covid”, frisou o parlamentar. “O trabalho deles precisa ser reconhecido e nós faremos a nossa parte”.

(Da Redação com Assessoria)