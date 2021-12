Espiões: EUA BATEM RECORDE DE VOOS DE RECONHECIMENTO NO MAR DO SUL DA CHINA

Segundo dados do gabinete estratégico SCSPI (South China Sea Strategic Situation), citados pelo South China Morning Post, a Força Aérea dos Estados Unidos completou o número recorde de 94 voos mensais de reconhecimento no mar do Sul da China. Os aviões-espiões teriam sobrevoado a região em novembro deste ano.

Dos 94 voos, 70 foram feitos por aeronaves Boeing P-8 Poseidon, que são especializadas em missões de patrulha marítima, inteligência, vigilância e guerra antissubmarino.

Estatísticas: Em novembro, os militares dos EUA enviaram uma quantidade sem precedentes de 94 voos de reconhecimento ao mar do Sul da China, com base em dados disponíveis publicamente da ADS-B. Os EUA também quebraram recorde diário com 10 voos de reconhecimento no dia 4 de novembro, enquanto o porta-aviões Carl Vinson CSG estava operando no mar do Sul da China.

No início desta semana foi divulgado que o superporta-aviões USS Carl Vinson, que estava no mar do Sul da China, foi palco de dois acidentes nos dias 22 e 24 de novembro.

O aumento da presença dos Estados Unidos no mar do Sul da China acontece ao mesmo tempo em que o governo chinês também intensifica sua presença militar nas regiões próximas ao Japão e Taiwan. Na última segunda-feira (29), um analista de defesa norte-americano publicou uma foto de satélite da missão Copérnico da Agência Espacial Europeia (ESA, na sigla em inglês) que mostrava um possível submarino nuclear chinês no estreito de Taiwan.

(Da Redação com Sputnik)