Foz do Iguaçu: ENTÃO É NATAL, DE ÁGUAS E LUZES

De roda-gigante a feira de artesanato, incluindo voo cativo de balão, apresentação de BMX Freestyle (bicycle motocross) e interações com trupe circense, haverá atrações para todas as idades – e, é claro, a presença do Papai Noel.

Promovido pela Itaipu, Prefeitura de Foz e Fundo Iguaçu, o Natal de Águas e Luzes tem uma proposta inovadora, que favorece elementos e tecnologias sustentáveis e modernas para integrar à simbologia tradicional das festas natalinas as Cataratas do Iguaçu e a própria usina hidrelétrica. Serão 35 dias de decoração em dez pontos da cidade.

Além do Gramadão, a programação inclui projeções mapeadas inéditas no Colégio Mitre e Matriz São João Batista, iluminação cênica da Ponte da Amizade e da Catedral Nossa Senhora de Guadalupe, paradas (desfiles) e autos de Natal de grupos renomados.

Também estão programadas apresentações do cantor Daniel, no dia 19, e do padre Reginaldo Manzotti, em 22 de dezembro, ambos no Gramadão. Todas as atrações são gratuitas. Ao longo da programação, haverá coleta de alimentos não perecíveis para quem puder doar.

(Da Redação com JIE)