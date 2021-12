Foz: GRAMADÃO DA VILA A VOLTA A RECEBER APRESENTAÇÃO DA SINFÔNICA DO EXÉRCITO

Depois de ficar fechado mais de um ano para uma revitalização completa, o Gramadão da Vila A volta a receber o público neste fim de semana e vai concentrar as principais atrações do Natal de Águas e Luzes. As obras foram financiadas pela margem brasileira da Itaipu Binacional e a reabertura do espaço, principal área pública de lazer da cidade, será em grande estilo.

O ponto alto da festa será a apresentação da Banda Sinfônica do Exército, no sábado (4) e domingo (5), a partir das 20h. Serão as primeiras exibições do grupo fora do Estado de São Paulo (onde está sediado) desde 2019. A pandemia impediu as viagens da banda, criada em 2002. Também serão as primeiras apresentações na cidade paranaense.

“Nossa expectativa para as apresentações [em Foz do Iguaçu] é enorme, uma vez que será o reencontro da banda, que foi criada para ter um caráter nacional, com a sociedade brasileira”, afirmou diretor executivo da Banda Sinfônica do Exército, tenente-coronel Carlos Alberto de Godoy Guanaes.

“Acreditamos que a enorme preparação do Natal de Águas e Luzes de Foz do Iguaçu propiciará o cenário ideal para esse retorno. No que depender da Banda Sinfônica, teremos um Natal memorável para aqueles que puderem nos prestigiar com suas presenças”, completou Guanaes.

No palco, serão 58 músicos, com regência do capitão José Roberto Fabiano. As apresentações terão cerca de 75 minutos de duração e vão presentear o público com uma seleção de peças clássicas, sucessos populares e, claro, temas natalinos. O repertório inclui de Jesus Alegria dos Homens, de Bach, a Infiel, de Marília Mendonça.

PROGRAMAÇÃO

A Banda Sinfônica do Exército vai fechar duas noites de intensas atividades no Gramadão. Tanto no sábado como no domingo, a programação vai começar às 18h com apresentações de BMX Freestyle, trilhas natalinas e o voo cativo de balão. Às 19h, haverá um Auto Circense de Natal, com a Trupe Caravana Cultural. Às 19h30, será a vez da Trupe Luz da Lua entrar em cena.

A solenidade oficial de reabertura do Gramadão será no sábado, às 20h, com as presenças do prefeito de Foz, Chico Brasileiro, e do diretor-geral brasileiro de Itaipu, general João Francisco Ferreira, entre outras autoridades. Em seguida, começa a apresentação da Sinfônica do Exército, que voltará ao palco no domingo, no mesmo horário, para a última exibição.

Da data da reabertura até o dia 23 dezembro, o Gramadão vai ter cerimônias diárias de acendimento das luzes de Natal, chamado de “Encantamento”. As luzes e a decoração natalina vão se somar a novidades que prometem conquistar o público. O espaço será transformado em uma Vila de Natal e abrigará a “Floresta Encantada” e diferentes atrações, incluindo uma roda-gigante.

O Gramadão também será palco dos dois principais atrações do Natal de Águas e Luzes: o show do cantor Daniel, no dia 19, e a missa com o Padre Reginaldo Manzotti, no dia 22.

OUTRAS ATRAÇÕES

Além do Gramadão, a programação do Natal de Águas e Luzes deste fim de semana terá atrações na Praça da Paz, com a Feira de Natal (a partir das 19h) e o espetáculo Encantamento de Natal – a Ponte Mágica (às 19h45).

No sábado (4), a carreta-palco estará na Praça da Bíblia, a partir das 20h, com show de Som da Fronteira (músicas tradicionais do Paraguai) e Romany e Campinense (com o show Giro Musical).

No domingo (5), a carreta-palco vai estacionar na Praça Sete de Setembro, com atrações também a partir das 20h – apresentação Haisstan e Quinteto Coisa Fina.

O Natal de Águas e Luzes é uma realização da Prefeitura de Foz do Iguaçu, Itaipu Binacional, Fundo Iguaçu e parceiros.

NOVO GRAMADÃO

Fechado desde o final de outubro de 2020, o Gramadão da Vila A recebeu investimentos de quase R$ 4 milhões da margem brasileira de Itaipu Binacional. São muitas as novidades. Ao lado da entrada do Centro Executivo, foram construídas arquibancadas para o público descansar e acompanhar o pôr do sol. Ao lado, foi instalada uma fonte seca (sem espelho d’água), com jatos verticais de água e iluminação especial.

O playground e a academia ao ar livre (com equipamentos fornecidos pela prefeitura) serão mantidos, mas com novos brinquedos, piso emborrachado (para dar mais segurança às crianças) e iluminação especial. Um escorregador de fibra e uma parede de escalada serão as novidades, aproveitando o desnível do terreno.

A entrada principal do novo Gramadão será na esquina da Avenida Silvio Américo Sasdelli com a rua Perdigão e terá bancos, jardins de chuva (sistema de drenagem) e iluminação especial. Outra novidade será um ajuste na topografia para reduzir o desnível entre o palco da Concha Acústica e o público. Foi levantado um platô, que também poderá ser usado como palco temporário.

O novo Gramadão vai ter também um bosque com árvores de médio e grande portes, projetado para melhorar o conforto térmico do espaço, e mais de 20 mil metros quadrados de área gramada. A falta de árvores, especialmente na face oeste, que tem maior incidência solar no final da tarde, era um dos grandes problemas apontados pelos frequentadores e que agora será corrigido.

