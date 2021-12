Turismo: FRANÇA EXIGE TESTE DE COVID-19 FEITO ATÉ 48 HORAS ANTES DO EMBARQUE

Entre elas, a exigência de apresentar o resultado negativo de um teste RT-PCR ou antígeno efetuado menos de 48 horas antes da viagem para o viajante vacinado com doze anos ou mais.

O viajante vacinado com 12 anos ou mais deve também estar na posse de uma declaração de honra atestando que aceita a realização de um teste na sua chegada (a ser assinada na chegada na França).

O uso de máscara nas áreas externas não é mais obrigatório, salvo exceções (aglomerações, filas de espera, feiras, estádios). O uso de máscara ainda é obrigatório nos espaços públicos fechados (empresas, lojas, transportes) e em todo território nacional para todas as pessoas com 11 anos de idade ou mais (e à partir de 6 anos na escola) e nos transportes públicos.

As aglomerações, reuniões ou atividades realizadas nas vias públicas visando reunir presencialmente mais de 10 pessoas permanecem proibidas. O consumo de álcool nas vias públicas permanece proibido. Além disso, desde 21 de julho, o passaporte sanitário é obrigatório para acessar as áreas de lazer e de cultura reunindo mais de 50 pessoas: casa de shows parques de diversão, fliperamas, boates, museus, cinemas, teatros, monumentos, etc.

PARA ISSO, É PRECISO APRESENTAR NO LOCAL

Passaporte

Certificado de vacinação completa original impresso

É possível conferir no site https://www.sante.fr/cf/carte-depistage-covid.html o mapa das farmácias que fazem a conversão do certificado de vacinação em passe sanitário (QR Code francês). O custo é de 36€ por pessoa.

Desde 1º de agosto, este passaporte sanitário se tornou obrigatório para entrar em cafés, restaurantes, shoppings (de mais de 20.000 m2), transportes de longa distância (avião, trem, ônibus) e hospitais, para todas as pessoas acima de 12 anos de idade. Para poder acessar estes locais e eventos, qualquer pessoa acima de 12 anos e dois meses de idade deve apresentar um dos itens a seguir:

Certificado de vacinação completa ;

Teste PCR negativo ou antígeno (para a detecção da proteína N do SRA-CoV-2) menos de 48 horas, ou;

Comprovante de que já foi contaminado pela Covid-19.

(Da Redação com Mercado & Eventos)