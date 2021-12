AO ÚNICO QUE É DIGNO DE RECEBER…

“Assim diz o Senhor: ‘Não se glorie o sábio em sua sabedoria nem o forte em sua força nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisto: em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado’, declara o Senhor” (Jeremias 9:23,24).

Conhece alguém que vive se gabando? A presunção de si mesmo ou do que se tem, seja do time de futebol, do partido político, ou do corpo é um problema sério…

É comum as pessoas fazerem de suas casas, filhos, recursos, talentos, títulos, até da placa de sua igreja, os seus motivos de glória pessoal. Mas o orgulho de coisas ou pessoas erradas são um tipo de “vanglória”, glória vã. Isso significa dar a glória àquilo que não é digno, nem merecedor. É como adotar um ídolo…

Quando nos gloriamos em qualquer coisa que não seja Deus, corremos o sério risco de idolatrar essas mesmas coisas. Mas lembre-se, tal como você, essas coisas, pessoas ou ideologias são falhas e passageiras.

Tudo o que é deste mundo, no qual estamos de de passagem, pode, a qualquer momento, desmoronar e frustrar seu orgulho e glória (Prov. 29:23). Faça do Senhor a sua única razão de glória e louvor!

*Qual é o seu motivo de glória?*

Faça uma autoanálise: quais tem sido os motivos de orgulho, admiração extrema, prestígio, ou satisfação?

Faça uma lista e (d)escreva aquilo pelo quê mais se orgulha:

– Reconheça se essas coisas (pessoas, bens ou ideias) são estimados de forma extremas por você.

– Arrependa-se e peça perdão pelo orgulho, soberba ou espírito de superioridade.

– Seja Deus é o seu motivo de orgulho e satisfação extrema. Conheça-O mais e glorie-se nisto!

– Ore e expresse gratidão, louvor e glorificação à pessoa certa: Jesus Cristo! (Gál. 6:14).

– A sua força, sabedoria e riqueza podem ser coisas boas, mas não devem ter o 1º lugar na sua vida.

– Lembre-se que tudo de bom que você tem veio das mãos de Deus. Seja grato!

OREMOS: Senhor, Tu és o único digno de toda honra e glória! Sejas a maior razão de alegria, de orgulho e satisfação pra mim. Perdoa-me a soberba, presunção e orgulho pelas coisas erradas. Faz-me humilde e grato ao Senhor por tudo de bom que eu tenho. Ajuda-me a glorificar a Ti em 1º lugar. Que eu me orgulhe de te conhecer, pois Tu és sempre excelente, reto e justo. Em nome de Jesus, te louvo! Amém!

(Com Bíblia OnLine)