Coluna Caio Gottlieb: A SENSATEZ FALOU MAIS ALTO

Ainda que tenha mais defeitos do que virtudes, a PEC dos Precatórios, fórmula encontrada para desatar o nó do teto de gastos, traz, de todo modo, um novo alento para os investidores, acalma o mercado, estimula a retomada do crescimento econômico e ajuda a controlar a inflação.