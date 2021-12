Foz do Iguaçu: “A PONTE MÁGICA” TRAZ HISTÓRIA SOBRE A FRONTEIRA NO NATAL DE ÁGUAS E LUZES

Sob os olhos atentos de uma plateia formada por adultos, jovens e crianças, o espetáculo “Encantamento de Natal: a Ponte Mágica” abriu, na noite desta sexta-feira (3), uma série de apresentações que será feita durante o mês na Praça da Paz, como parte da programação do Natal de Águas e Luzes de Foz do Iguaçu.

Em um misto de poesia e realidade, o espetáculo idealizado pela Felchak Produções trouxe uma história diferente e bastante conhecida de quem vive na fronteira. A integração entre os países, a valorização de potencialidades e, por fim, a união de forças por um bem maior, foram representadas no palco por figuras brilhantes e cheias de carisma.

No palco, atores iguaçuenses integraram a produção de Guarapuava, especializada em espetáculos. “Não tinha sentido falarmos de integração, sem a participação de pessoas daqui”, comentou o diretor artístico David Felchak.

Além das fantasias representando as comunidades da água e da energia, os atores também utilizaram um acessório diferente; uma máscara acrílica de proteção, pois estariam em contato direto com o público após a apresentação.

O ponto alto do show foi o acendimento da decoração natalina de toda a praça com a presença do Papai Noel.

“Achei lindo e emocionante. Esse ano o Natal está incomparável”, disse Michele Reis, acompanhada da avó, mãe, filha e marido. Para Roseli Reis, a mãe, o espetáculo do acendimento se compara a programações tradicionais, como as feitas na cidade gaúcha de Gramado. “Achei tão bonito quanto”.

Um grupo de quatro pessoas vindas de Campo Largo também aproveitou a noite para garantir boas recordações e fotos divertidas junto às figuras iluminadas. “A gente veio sem saber o que ia encontrar e achamos esse Natal bonito na praça. O Natal este ano está mais alegre”, disse o analista de sistemas, Ovaldir Melo, acompanhado da esposa, e de outro casal.

Além das crianças que fizeram fila para fotografias com o elenco e Papai Noel, muitos adultos também buscaram registrar o momento. “Eu adoro o Natal. venho todos os anos, mas este ano tudo está mais bonito e chamativo. É um evento para todo mundo”, disse a educadora física Francine Gomes.

Ao longo de 16 dias, as apresentações do espetáculo repetem para o acendimento das luzes tanto na Praça da Paz quanto no Gramadão, sempre a partir das 19h45.

O Natal de Águas e Luzes é uma realização da Prefeitura de Foz do Iguaçu, Itaipu Binacional e Fundo Iguaçu, com apoio de parceiros.

(Da Redação com AMN/Foto: Silvio Vera)