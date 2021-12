Pandemia: FESTA DE NATAL NA NORUEGA CAUSA MAIOR SURTO DA ÔMICRON

Pelo menos 13 pessoas em Oslo, capital da Noruega, foram infectadas com a variante Onicron do coronavírus após uma festa de Natal corporativa, e o número pode subir para mais de 60, informaram as autoridades nesta sexta-feira (3).

O surto ocorreu em um evento em 26 de novembro organizada pela empresa de energia renovável Scatec, que tem operações na África do Sul, onde a variante foi detectada pela primeira vez.

“Esta festa foi um evento de ‘super-transmissão’”, disse Preben Aavitsland, médico do Instituto Norueguês de Saúde Pública, à Reuters por e-mail.

“Nossa hipótese é que pelo menos metade dos 120 participantes foram infectados com a variante Omicron durante a festa. Isso torna este, por enquanto, o maior surto de Omicron fora da África do Sul”.

Além dos infectados no evento, duas pessoas que vivem na costa oeste do país e duas pessoas em quarentena no aeroporto de Oslo foram confirmadas como portadoras da variante Omicron do coronavírus.

O surto levou o governo norueguês a reintroduzir algumas restrições nacionais para conter a disseminação do Covid-19.

Em toda a Europa, as empresas estão cancelando os planos da festa de Natal devido ao surgimento da cepa.

A FESTA

A primeira pessoa em Oslo confirmada como infectada compareceu à festa, onde pelo menos um funcionário acabara de regressar da África do Sul. Todos os participantes estavam totalmente vacinados e com teste negativo antes do evento.

“As autoridades de saúde confirmaram mais 12 casos de Omicron em Oslo após um surto”, disse a cidade de Oslo em um comunicado. “Até agora, 13 casos de Omicron foram confirmados após o sequenciamento. Mais casos são esperados.”

As autoridades de saúde disseram que os indivíduos infectados apresentavam sintomas leves até agora, e nenhum deles está internado.

“Ainda é muito cedo para dizer se o quadro clínico da doença é diferente nas infecções por Omicron e nas infecções por Delta”, disse Aavitsland. “Nenhum dos pacientes apresentou sintomas graves; nenhum foi hospitalizado. No entanto, isso não é esperado, dada a pouca idade dos participantes”.

(Da Redação com CNN/Foto: Reuters)