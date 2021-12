2022: PISO SALARIAL DOS PROFESSORES DO PARANÁ PODE TER REAJUSTE DE ATÉ 48,7% NO PRÓXIMO ANO

Professores da Rede Estadual terão o piso salarial reajustado| Foto: Albari Rosa / Foto Digital/Gazeta do Povo

O governo do Paraná deve anunciar na segunda-feira (6) uma proposta de reajuste salarial para os professores da rede estadual de ensino. Segundo informações do jornal Boa Noite Paraná, da RPC, para quem está em início de carreira, o valor do piso, que atualmente é de R$ 3,7 mil, poderá chegar a R$ 5,5 mil.

Para arcar com esse aumento o governo informou que o recurso viria do governo federal, por meio do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

A APP-Sindicato, que representa a categoria dos professores, informou, em nota, que ainda não teve acesso aos detalhes da proposta e destacou que o governo não reajusta o piso dos professores desde 2014.

Procurada, a Secretaria Estadual de Educação (Seed), afirmou que dará mais detalhes sobre a proposta de reajuste de salário dos professores em entrevista coletiva na próxima segunda-feira (6).